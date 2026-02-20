Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Exclusiva celebración

Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 

Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
20 de Febrero de 2026 | 08:31

Escuchar esta nota

El lunes 23 de febrero no será un día cualquiera en la vida de Mirtha Legrand. Cumplirá 99 años y habrá una exclusiva celebración.

Respecto al lugar elegido para el festejo, se supo que, será en la casa de su hija, Marcela Tinayre. “La ambientación de la casa está a cargo de Ramiro Arzuaga y Schuster el servicio de catering”, revelaron desde su círculo íntimo.

Asimismo, 60 invitados acompañarán a la conductora en esta jornada tan especial, que comenzará a partir de las 20 horas.

Por otra parte, vale recordar que el año pasado también el festejo fue en la casa de Tinayre.

Además, para aquella ocasión, “La Chiqui” usó dos vestidos. Para sus 98 años, Mirtha reveló los tres deseos que pidió. “Primero salud, después paz, y bienestar para todos los argentinos. Este es un país riquísimo, que se acabe la pobreza. Que haya armonía entre los argentinos", dijo.

Por otra parte, a días de cumplir 99 años, Mirtha Legrand volvió a ser protagonista de una noche inolvidable en la cartelera porteña. La diva, referente indiscutida de la televisión argentina, eligió el pasado viernes para disfrutar de una de sus grandes pasiones: el teatro. Esta vez, se hizo presente en el Teatro Liceo para ver la obra Papá por siempre, y su llegada revolucionó la sala.

