Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Super Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números

Marcas y Tendencias

Autosiglo se prepara para la presentación del año

ESPACIO PATROCINADO 

Autosiglo se prepara para la presentación del año
20 de Febrero de 2026 | 11:07

Escuchar esta nota

La expectativa empieza a crecer alrededor de la próxima llegada del Toyota Yaris Cross, un modelo que muy pronto tendrá su presentación oficial y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del segmento de los SUV compactos.

La marca Toyota ya dejó entrever algunos adelantos y el concepto es claro: combinar la practicidad de un auto urbano con la versatilidad de un vehículo pensado para distintos usos cotidianos. El nuevo Yaris Cross apunta a quienes buscan una posición de manejo más cómoda y versátil, seguridad y tecnología sin resignar tamaño ni eficiencia, manteniendo dimensiones ideales para el tránsito diario pero con una estética más robusta y moderna.

En diseño, se anticipa una identidad alineada con la nueva generación de productos de la marca: líneas marcadas, mayor despeje del suelo y una postura más sólida que transmite sensación de protección y confort. La propuesta se enfoca en un público amplio, desde usuarios que vienen de un hatchback hasta quienes desean dar su primer paso hacia un SUV.

En materia de seguridad, otro de los puntos fuertes será la incorporación del reconocido paquete Toyota Safety Sense, el sistema de asistencias avanzadas a la conducción de la marca. Este conjunto de tecnologías incluye funciones como sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y luces altas automáticas, entre otras ayudas que elevan el estándar de protección tanto para el conductor como para los pasajeros.

Si bien la gente de Autosiglo no dio a conocer la ficha técnica completa —se conocerá en su presentación oficial— se espera que el modelo incorpore equipamiento tecnológico destacado, asistencias a la conducción y un enfoque fuerte en consumo eficiente, uno de los pilares históricos de la marca junto a la confiabilidad, respaldada además por su garantía de 10 años o 200.000 kilómetros. También se anticipa una gama compuesta por cinco versiones, dos de ellas híbridas.

Autosiglo estar armando una lista preferencial destinada a clientes interesados en probar la unidad. Quienes se inscriban al siguiente link podrán acceder a una experiencia exclusiva de test drive y conocer en detalle todas las novedades del modelo.

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=126190&CampaignID=139&s=c6b412b77e3ef7a20620e71ba126114a&MemberID=8&isDemo=1

El lanzamiento a realizarse los últimos días de este mes en la sucursal de Av 44 e/ 138 y 139 de La Ciudad de La Plata no solo sumará una nueva opción al mercado, sino que anticipa una evolución dentro de los vehículos compactos, cada vez más orientados a la comodidad diaria sin perder personalidad. Todo indica que, cuando finalmente se descubra, el Yaris Cross  se posiciona definitivamente como una alternativa equilibrada entre estilo, funcionalidad y uso real.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla