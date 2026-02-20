Autosiglo se prepara para la presentación del año

La expectativa empieza a crecer alrededor de la próxima llegada del Toyota Yaris Cross, un modelo que muy pronto tendrá su presentación oficial y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del segmento de los SUV compactos.

La marca Toyota ya dejó entrever algunos adelantos y el concepto es claro: combinar la practicidad de un auto urbano con la versatilidad de un vehículo pensado para distintos usos cotidianos. El nuevo Yaris Cross apunta a quienes buscan una posición de manejo más cómoda y versátil, seguridad y tecnología sin resignar tamaño ni eficiencia, manteniendo dimensiones ideales para el tránsito diario pero con una estética más robusta y moderna.

En diseño, se anticipa una identidad alineada con la nueva generación de productos de la marca: líneas marcadas, mayor despeje del suelo y una postura más sólida que transmite sensación de protección y confort. La propuesta se enfoca en un público amplio, desde usuarios que vienen de un hatchback hasta quienes desean dar su primer paso hacia un SUV.

En materia de seguridad, otro de los puntos fuertes será la incorporación del reconocido paquete Toyota Safety Sense, el sistema de asistencias avanzadas a la conducción de la marca. Este conjunto de tecnologías incluye funciones como sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y luces altas automáticas, entre otras ayudas que elevan el estándar de protección tanto para el conductor como para los pasajeros.

Si bien la gente de Autosiglo no dio a conocer la ficha técnica completa —se conocerá en su presentación oficial— se espera que el modelo incorpore equipamiento tecnológico destacado, asistencias a la conducción y un enfoque fuerte en consumo eficiente, uno de los pilares históricos de la marca junto a la confiabilidad, respaldada además por su garantía de 10 años o 200.000 kilómetros. También se anticipa una gama compuesta por cinco versiones, dos de ellas híbridas.

Autosiglo estar armando una lista preferencial destinada a clientes interesados en probar la unidad. Quienes se inscriban al siguiente link podrán acceder a una experiencia exclusiva de test drive y conocer en detalle todas las novedades del modelo.

El lanzamiento a realizarse los últimos días de este mes en la sucursal de Av 44 e/ 138 y 139 de La Ciudad de La Plata no solo sumará una nueva opción al mercado, sino que anticipa una evolución dentro de los vehículos compactos, cada vez más orientados a la comodidad diaria sin perder personalidad. Todo indica que, cuando finalmente se descubra, el Yaris Cross se posiciona definitivamente como una alternativa equilibrada entre estilo, funcionalidad y uso real.