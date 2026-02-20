Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro

El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro
20 de Febrero de 2026 | 20:30

El platense Tomás Etcheverry dio un paso significativo en el ATP 500 de Río de Janeiro al clasificarse por primera vez a las semifinales tras vencer con autoridad al portugués Jaime Faria por 7-6 y 6-4 para confirmar su crecimiento competitivo en polvo de ladrillo.

Tomy, ubicado en el puesto 51 del ranking y octavo preclasificado, asumió el control en los momentos decisivos luego de un desarrollo equilibrado, sin concesiones en los juegos iniciales y con ambos jugadores firmes en sus turnos de saque.

El primer parcial avanzó sin rupturas hasta el desempate, instancia donde Etcheverry elevó la agresividad con su derecha, dominó los intercambios largos y selló el 7-4 que inclinó el partido.

En el segundo set mantuvo la consistencia, ajustó el servicio con puntos directos en tramos clave y esperó su oportunidad hasta el noveno game, momento en el que consiguió el quiebre determinante.

Respaldado por su saque, cerró 6-4 y confirmó su mejor actuación histórica en Río, instalándose entre los cuatro mejores y sosteniendo intacta su ambición dentro del torneo brasileño.

Juan Manuel Cerúndolo, eliminado en cuartos ante Kopriva

El tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras caer en sets corridos frente al checo Vít Kopřiva.

El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.

El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.

