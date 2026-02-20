El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
El tsunami Andrés: la realeza británica tambalea tras el escándalo Epstein
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El platense Tomás Etcheverry dio un paso significativo en el ATP 500 de Río de Janeiro al clasificarse por primera vez a las semifinales tras vencer con autoridad al portugués Jaime Faria por 7-6 y 6-4 para confirmar su crecimiento competitivo en polvo de ladrillo.
Tomy, ubicado en el puesto 51 del ranking y octavo preclasificado, asumió el control en los momentos decisivos luego de un desarrollo equilibrado, sin concesiones en los juegos iniciales y con ambos jugadores firmes en sus turnos de saque.
El primer parcial avanzó sin rupturas hasta el desempate, instancia donde Etcheverry elevó la agresividad con su derecha, dominó los intercambios largos y selló el 7-4 que inclinó el partido.
Keeping it 💯— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2026
Tomas Etcheverry moves past Faria 7-6 6-4 to record his 100th career win and reach the semis in Rio!@RioOpenOficial pic.twitter.com/g3eoxBCYUJ
En el segundo set mantuvo la consistencia, ajustó el servicio con puntos directos en tramos clave y esperó su oportunidad hasta el noveno game, momento en el que consiguió el quiebre determinante.
Respaldado por su saque, cerró 6-4 y confirmó su mejor actuación histórica en Río, instalándose entre los cuatro mejores y sosteniendo intacta su ambición dentro del torneo brasileño.
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
El tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras caer en sets corridos frente al checo Vít Kopřiva.
El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.
Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.
El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí