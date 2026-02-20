Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |En la provincia

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

La FEB había hecho punta y ahora el resto del Frente Gremial anunció su adhesión con críticas al gobierno de Milei

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

Al final, todos los sectores que integran el Frente de Unidad Docente bonaerense se sumarán al paro del 2 de marzo en la provincia / EL DIA

20 de Febrero de 2026 | 02:31
Edición impresa

El paro docente del 2 de marzo promete un fuerte acatamiento. Es que a la medida de fuerza que había anunciado la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), se terminó sumando el resto de las organizaciones gremiales que integran el Frente de Unidad Docente de la Provincia.

De acuerdo a lo anunciado ayer, a la huelga que impedirá el normal inicio de las clases se sumarán los docentes de escuelas técnicas nucleados en AMET y los que prestan servicio en colegios privados que responden al SADOP.

También lo harán el mayoritario Suteba y Udocba, también integrantes del FUDB.

El conflicto, como viene informando EL DIA, tiene dos motivaciones. La primera tiene que ver con los salarios ya que no hubo acuerdo en la paritaria que se lleva adelante en la Provincia. Los sindicatos rechazaron la mejora del 3 por ciento para los sueldos de febrero que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y el conflicto se terminó precipitando. La primera organización en plantarse y llamar al paro fue la FEB.

El resto de los gremios prefirió la cautela, actitud en la que pesó el fuerte alineamiento que varios de sus dirigentes muestran con el proyecto político del gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo, se fue gestando una medida de fuerza de alcance nacional, que terminó siendo el paraguas para que se sume el resto de las organizaciones. De hecho, ayer, el Suteba que lidera Roberto Baradel convocó formalmente al paro apuntando sus cañones contra la administración de Javier Milei.

Suteba y el resto de los gremios reclamaron que se abra la paritaria nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) eliminado por el gobierno libertario, aumento del presupuesto educativo y la devolución de recursos que la Nación le debe a la Provincia por el recorte de diversos fondos.

De esta forma, por primera vez desde que Kicillof asumió la Gobernación, habrá paro en el inicio de la actividad escolar prevista para el lunes 2 de marzo, día en que, además, Kicillof debe dar el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

NEGOCIACIONES ABIERTAS

Si bien el paro en el arranque de las clases no tiene marcha atrás, el Gobierno bonaerense busca acotarlo a ese día. Por eso, dejó la paritaria abierta con los sindicatos que se retomará en los próximos días.

Si bien la huelga está confirmada, la Provincia busca definir rápido una nueva propuesta

La idea oficial de encapsular la medida debe venir acompañada de una mejora en los sueldos superadora al 3 por ciento ya rechazada por los gremios.

“No hay mucho margen para subir ese porcentaje”, admiten en la Gobernación al plantear los límites severos que impone una crisis financiera que se precipitó con el recorte de los recursos nacionales desde que asumió Javier Milei.

Pero con los docentes, al igual que con los estatales que también rechazaron la oferta oficial, hay otros asuntos para incluir en la propuesta que podría aparece en breve, como una serie de mejoras laborales en el caso de los maestros y recategorizaciones, concursos y alguna bonificación especial para sectores muy postergados en el caso de los empleados administrativos.

La idea de que el paro docente no se extienda más allá del lunes 2 y la necesidad de que surja un aumento superador, están empujados por otras premuras oficiales: que el anuncio de la mejora salarial contribuya a llevar calma a la Policía.

En la Provincia reconocen que hay reclamos que por ahora no pasaron de episodios aislados en La Plata y Mar del Plata, pero que urge concretar algún anuncio rápido más aún luego de los episodios ocurridos hace apenas algunos días en Santa Fe.

 

