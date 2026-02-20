En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos

Este viernes, se conoció una nueva actualización en el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, anunciada por el Ministerio de Transporte bonaerense. A partir del 1° de marzo, los vecinos de La Plata y la Región enfrentarán una suba total del 14,8%, cifra que elevará el pasaje mínimo por encima de la barrera de los 900 pesos.

El incremento que rige desde el próximo mes resulta de la combinación de dos factores. Por un lado, el Gobierno provincial aplica un ajuste extraordinario del 10%, el cual surge como conclusión de una consulta ciudadana realizada en noviembre del año pasado con el fin de "readecuar" el valor de los servicios.

A este porcentaje se le suma un 4,8% extra por la actualización automática mensual, la cual se calcula a través de una fórmula basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires correspondiente al mes anterior, más un 2% adicional, según lo establecido en la Resolución 81/25.

Con esta doble modificación, la tarifa mínima para los recorridos urbanos más cortos (hasta 3 kilómetros), que actualmente cuesta $785,77, experimentará un salto directo hacia los $902.

La recomposición tarifaria representa un desafío mayor para los bolsillos de los trabajadores y estudiantes que utilizan el servicio a diario. La medida oficial argumenta la necesidad de sostener la operatividad de las empresas prestatarias ante el incremento de los costos de mantenimiento y combustibles.

El panorama del transporte en la región capital atraviesa semanas de definiciones clave, ya que en paralelo avanza el proceso de licitación y puntaje para las empresas de micros que compiten en las distintas zonas del área metropolitana para renovar las concesiones.