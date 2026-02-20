Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata este fin de semana

De cara a un nuevo fin de semana, la Municipalidad de La Plata diagramó un cronograma repleto de actividades para compartir en familia en diferentes espacios de la ciudad. En ese sentido, entre hoy y el domingo, platenses y turistas podrán disfrutar de carnavales en diversos barrios del partido, muestras de arte en los museos locales, proyecciones en el Cine Móvil, música en vivo, clases de tango y milonga, recorridos turísticos y talleres.

Además, mañana y el domingo Plaza Moreno se vestirá de fiesta para celebrar el Año Nuevo Chino con múltiples propuestas como gastronomía típica, talleres, exhibiciones, música y danza tradicional.

Una por una, las actvidades en La Plata

Este es el cronograma completo de propuestas `para este finde en La Plata:

VIERNES 20

A partir de las 18:00 se desarrollarán los Corsos Gorina en 133 y 485 como parte de la iniciativa Carnavales Barriales 2026 y desde las 18:30 en la terraza del Museo de Arte Municipal (MUMART) habrá un despliegue de arte y música en vivo con motivo del cierre de las muestras Abracadabra y HabitARTE.

Por otro lado, a las 19:00 la pantalla itinerante del Cine Móvil se instalará en la Delegación Municipal de Tolosa (528 bis entre 2 y 2 bis) para proyectar Luca, la historia de un adolescente que pasa un verano inolvidable lleno de aventuras y secretos junto con su nuevo amigo Alberto.

También a las 19:00, pero en la rambla del Patio del Tango de Villa Elisa (avenida Arana entre 6 y Camino Centenario), el público podrá participar de Milonga La Simone con la TDJ Tonia Ramírez, música en vivo de Gisela Magri y una clase previa a cargo de Tonia Ramírez y Pamela Galinski.

Además, desde las 20:00 Agustín Cejas musicalizará el Café de las Artes (49 y 6) y a las 20:30 se proyectará en la Sala Pino Solanas del Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha la Parte I de La hora de los hornos, película de Solanas que se divide en tres capítulos y busca armar un “gran fresco” de la historia nacional y latinoamericana con archivos, entrevistas y recreaciones.

SÁBADO 21

A las 10:30 y con el Bioparque como punto de partida comenzará el circuito Paseo del Bosque del Walking Tour y desde las 12:00 en Plaza Moreno tendrá lugar la primera jornada de la celebración del Año Nuevo Chino con actividades para toda la familia, talleres, exhibiciones, gastronomía y música.

Desde las 16:00, Carnaval en la esquina se desarrollará en 131 y 68 de Los Hornos, y a partir de las 17:00, Florece el Barrio en Carnaval en Plaza Alsina (1 y 38), CITA de Carnaval en 62 entre 1 y 115, Carnaval de Barrio en 152 entre 528 y 528 bis de Melchor Romero y Carnaval en Arturo Seguí en 148 entre 414 bis y 415.

Del mismo modo, a las 18:00 la celebración del carnaval llegará a 9 entre 527 y 528 de Tolosa con Cumpleaños N° 22 de Lonjas 932, a 133 y 485 con los Corsos Gorina, a 650 y 15 de Arana con Los vemo en el corso y a 52 entre 149 y 150 de Melchor Romero con A todo ritmo la 52.

Por otro lado, a las 17:00 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha Valentina Mendillo brindará el taller intensivo de verano House y Electro Dance que continuará el sábado 28, y a las 17:30 en 1 y 60 comenzará el circuito Expedición urbana: Especial Flores del Walking tour a cargo de la bióloga Madeleine Méndez.

Asimismo, a las 18:00 Nos Echó Gualicho brindará su show musical de rock en vivo en el Paseo de Compras de Meridiano V, que podrá visitarse desde las 10:00, y Mormann + Bondesio ofrecerán un íntimo acústico popular argentino en el Centro Cultural Julio López (137 y 64).

La agenda continuará a las 19:00 en el Centro de Fomento Vecinal de 491 entre 10 y 11 de Villa Castells con la proyección de la emblemática Esperando la carroza en la pantalla del Cine Móvil municipal, y en el Café de las Artes con grupo 4 jazz + Polo + Federico Abram en Noche de Jazz.

Por su parte, a las 20:30 en la Sala Pino Solanas se proyectará Sur, mientras que desde las 21:00 en el centro cultural de 19 y 51 se realizará una nueva entrega de Milonga en el Malvinas con la TDJ invitada Caro Ríos y la organización de Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.

DOMINGO 22

A las 10:30 con la Piedra Fundacional de Plaza Moreno como punto de partida comenzará el circuito La Plata Ciudad de Película del Walking tour y desde las 12:00 la celebración del Año Nuevo Chino tendrá su segunda y última jornada en Plaza Moreno con propuestas gratuitas para todo público.

Por otro lado, los festejos de carnaval comenzarán a las 16:00 en 64 y 121 y en 75 entre 154 y 155, en Los Hornos; continuarán a las 17:00 en el Parque Castelli (25 entre 64 y 65) y seguirán a las 18:00 en 160 y 50, en Lisandro Olmos, y en 525 entre 175 y 177, en Melchor Romero.

También a las 18:00, el Paseo de Compras Meridiano V será musicalizado por el folclore de Brotes, y a las 19:00 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino el pianista y compositor Pablo Murgier presentará Sirocco, su último álbum, con composiciones de su autoría y versiones de obras de Astor Piazzolla, Bjork, David Bowie, Violeta Parra y Agustín Barrios.

La agenda cultural culminará a las 20:30 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial con la proyección de El atardecer de los grillos en la pantalla del Cine Móvil.