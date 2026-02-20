Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes consiguió el dictamen de la reforma laboral, por lo que podría convertirse en ley la próxima semana.
La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10 de hoy firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.
Y así lo consiguió el oficialismo, que ahora busca dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.
El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.
El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada de hoy por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.
El proyecto de reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará convertir en ley la próxima semana en el Senado establece cambios en la ley de contrato de trabajo, en la Asociaciones Sindicalistas, limita el derecho de huelga, entre otros.
LE PUEDE INTERESAR
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
Convenios por empresa
“Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”, dice la ley.
Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.
Ultraactividad
Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo.
Salario “dinámico”
Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Indemnizaciones
Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.
Sin embargo, se especifica que en las liquidaciones resarcitorias por despidos sin causa “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual".
Cancelación de sentencias judiciales por juicios
Pago en hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual.
La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez.
Fondo de Asistencia Laboral
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos que se conformara con una contribución mensual del UNO POR CIENTO (1%) para las grandes empresas y DOS Y MEDIO PORCIENTO (2,5%) para las micro, pequeñas y medianas empresas”.
“A cambio de esos aportes, las empresas recibirán el beneficio de descuentos en las contribuciones patronales que tienen destino a la Seguridad Social (ANSES)", dice la ley.
Banco de horas
“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Vacaciones
Las vacaciones se otorgarán: entre 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente” y se podrán tomar en forma dividida con un plazo mínimo de 7 días.
Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”.
Pago en moneda local o extranjera
Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.
Antigüedad
“Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador”, establece el proyecto.
“Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada”, dice la norma.
Sindicatos
Tope del 2% en las cuotas solidarias.
Asambleas sólo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con la autorización del empleador.
Se les reconocerá a los delegados sindicales, para “el ejercicio de sus funciones”, un crédito de hasta DIEZ (10) horas mensuales retribuidas”.
Limitación al derecho de huelga
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como "servicios esenciales" (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).
Bloqueos
Serán consideradas "infracciones muy graves" cuando afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas;
Responsabilidad solidaria en la contratación de terceros
Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.
“Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o a proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.
RIMI
Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.
Certificados médicos
Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.
Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica
Nuevos empleos
Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales.
Plataformas
Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.
Impuestos
Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios.
Se eximen los intereses de plazos fijos en dólares y el resultado de la venta de inmuebles destinados a casa-habitación (desde 2026).
Se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial
Justicia Laboral
Se establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
INCAA
Se posterga hasta el 2028 la eliminación del 10% de las entradas, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom, que financia el Instituto de Cinematografía.
Derogaciones
Derogación de la ley de teletrabajo y reemplazo por modalidades más flexibles.
Derogación de estatutos específicos (como el Estatuto del Periodista Profesional) en un plazo de un año desde la sanción de la ley.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí