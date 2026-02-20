Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial suspende a la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial suspende a la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
20 de Febrero de 2026 | 16:21

Escuchar esta nota

Lo que comenzó con un video en las redes sociales, donde se veía a dos mujeres conduciendo a más de 180 km/h que  cruzaban semáforos en rojo y sin el cinturón de seguridad colocado, terminó con un proceso administrativo que busca sacarlas de las calles. Este viernes, la ANSV identificó a la responsable y solicitó la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir.

Desde el organismo nacional explicaron que la medida responde a la conducta temeraria demostrada en el video, donde el desprecio por las normas de tránsito y la vida ajena quedó registrado por las propias protagonistas. Según informaron fuentes oficiales, la conductora deberá ser notificada a la brevedad para iniciar un proceso de reevaluación.

Para volver a ponerse frente a un volante, la mujer tendrá que rendir nuevamente todos los exámenes que determinen si está apta psicológicamente y técnicamente para conducir en la vía pública sin representar una amenaza para el resto de la sociedad.

El video, viralizado días atrás, mostraba a dos mujeres que se filmaron a bordo de un auto mientras conducían a toda velocidad en la ciudad de Berisso y publicaron los videos en sus redes sociales. En tanto, en las imágenes registradas con los celulares se observa que iban a más de 180 km/h y que, en medio de la penosa maniobra al volante, se reían, según se puede ver a través del video que accedió este medio.

 

 

