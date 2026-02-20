Gimnasia vs Gimnasia (M).- El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo: formaciones, hora y TV

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Luego del empate en el clásico y de acumular dos partidos sin ganar, Zaniratto realiza una variante y apuesta por el ingreso de Ignacio Miramón por Franco Torres. Transmite La Redonda
Desde las 22:15, Gimnasia busca volver a la victoria cuando visite a Gimnasia de Mendoza por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El árbitro del juego va a ser Andrés Gariano, va a televisar TNT Sports Premium y va a transmitir La Supertransmi de La Redonda. Con el regreso de Miramón, el mens sana necesita los tres puntos para acomodarse en el campeonato.
Sin dudas, el rendimiento en los últimos dos partidos de Gimnasia generaron preocupación en Fernando Zaniratto más allá que en el clásico terminó empatando. El equipo no tuvo demasiado peso en ofensiva y le costó generar situaciones de peligro, por lo que perdió un poco de terreno en su zona.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Nacho Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
Gimnasia (M): Cesar Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Agustín Módica, Ulises Sánchez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
TV: TNT Sports
Árbitro: Andrés Gariano
Estadio: Víctor Legrotaglie
Sin embargo, para el Lobo hoy es una buena posibilidad de poder recuperarse ya que va a chocar con un equipo golpeado y que sigue sin poder asentarse en primera división, pese a haber conseguido dos triunfos en las primeras cinco jornadas. Además, el mens sana busca lograr su primera victoria fuera de casa en el Apertura, ya que en los dos partidos que disputó como visitante, cayó derrotado.
En lo que respecta al equipo de esta noche, Fernando Zaniratto va a apostar por una variante: el ingreso de Ignacio Miramón en lugar de Franco Torres, quien esta vez va a ser opción de recambio. El delantero bajó un poco su nivel y además el DT quiere ver en cancha a Max y Miramón juntos. Después, va a mantener la base de los que jugaron ante Estudiantes en el Juan Carmelo Zerillo.
Por su parte y más allá de haber encendido las alarmas por retirarse con una molestia en el clásico, Renzo Giampaoli va a ser de la partida. Pese a que preocupó a todos por una molestia, finalmente todo quedó en un calambre y trabajó a la par de sus compañeros durante la semana. De esta forma, va a volver a formar parte de la zaga defensiva junto a Enzo Martínez.
Sin dudas, Gimnasia sabe que necesita reaccionar a tiempo para empezar a obtener un buen colchón de puntos de cara al futuro. Si bien quedan varias fechas, estas unidades pueden llegar a ser claves a la hora de avanzar a los playoffs del campeonato. Y sobre todo, un triunfo no vendría mal de cara a la seguidilla que se le viene, ya que después tendrá dos duros encuentros: recibirá a Central el próximo miércoles y posteriormente visitará a Tigre, el equipo sensación del torneo, el domingo.
Enfrente llega un elenco mendocino que transita un andar irregular y que no mostró un gran nivel en sus primeros partidos. Sin embargo, sabe que tiene margen para mejorar y para sumar puntos, pero hoy quiere dejar una buena imagen ante su gente. Más allá de la derrota ante Talleres en Córdoba, la idea de Ariel Broggi es poner el mismo equipo pese a que barajó la posibilidad de la salida de Ezequiel Muñoz en la defensa.
El partido de esta noche va a marcar el tercer enfrentamiento entre Gimnasia y Gimnasia de Mendoza, donde hasta el momento, el saldo es a favor para el Lobo platense. Ambos antecedentes fueron por el Nacional 1970, donde hubo un empate y un triunfo para el mens sana. El primer choque se produjo el 4 de octubre, donde igualaron 1-1 en Mendoza. Bernabé marcó el tanto albiazul, mientras que Sosa convirtió para el conjunto local. Por su parte, el segundo encuentro se dio el 22 de noviembre, cuando Gimnasia ganó 3-1 en el Bosque por los tantos de Onnis (2) y Castiglia. Gómez descontó para el elenco visitante.
