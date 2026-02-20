Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
20 de Febrero de 2026 | 12:47

El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y su par en la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron hoy la apertura de una ronda de negocios con empresarios chinos en el Palacio Municipal.

“Esta ronda de negocios es una muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa.

Por su parte, Costa señaló: "Las rondas son una marca registrada del Gobierno de Axel Kicillof para generar oportunidades, y esta es la primera vez que encaramos una actividad con la comunidad comercial china, que viene teniendo un crecimiento enorme dentro del comercio minorista". Y agregó: "A diferencia de lo que manifiesta sistemáticamente el Gobierno nacional, reafirmamos la importancia de estos ámbitos de articulación público-privada y de mantener una relación estratégica e inteligente con China a partir de una mirada geopolítica del mundo actual".

En la misma línea, Rodríguez sostuvo: “Generar estos espacios de vinculación es todavía más importante en momentos como los que estamos atravesando”. Además, agregó que “es una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno, pero sobre todo para cuidar la producción y el trabajo bonaerense”, y remarcó: “Es un objetivo claro de nuestro gobernador seguir trabajando junto a la producción, acompañando a cada emprendimiento y a cada empresa”.

La actividad se realizó en el marco del Año Nuevo Chino, organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae, y estuvo a cargo de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica del Municipio, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas con el objetivo de fortalecer a las pymes de diversos sectores mediante la posibilidad de colocar sus productos finales en góndolas de nuevos clientes.

En ese sentido, contó con la participación de más de 230 empresas dedicadas a alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, textiles, calzado, artículos del hogar y ferretería de 62 municipios de la provincia, entre los que se destacan La Plata con 26 inscriptas, General San Martín con 17, La Matanza con 16 y Tres de Febrero con 12.

Además, estuvieron presentes representantes de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata de Argentina, la Cámara de Comercio Chino - Argentina de Florencio Varela, la Asociación de Comerciantes Chinos de Lanús, la Asociación de Comerciantes Chinos de Avellaneda, la Cámara de Comerciantes Supermercadistas Chinos de Quilmes y la Cámara de Supermercadistas Chinos de La Matanza.

La ronda de negocios abrió con palabras alusivas del intendente Julio Alak, el ministro Augusto Costa y el presidente del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Chen Xin; continuó con la entrega de las agendas de entrevistas y el desarrollo de los intercambios y finalizó con un almuerzo.

También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi; y el secretario General del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Rafael Velázquez.

POLÍTICA PRODUCTIVA

En materia productiva, la gestión del intendente Alak avanza en torno a tres ejes fundamentales: la regularización y el ordenamiento territorial, la promoción y el desarrollo de actividades económicas que impulsen el empleo local y la articulación público-privada y con otros organismos estatales.

Con ese objetivo, el Municipio impulsa diversas líneas de acción, entre ellas el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses; la puesta en valor del Parque Industrial I y la regularización del Parque Industrial II; el Observatorio de Datos Productivos y la Primera Encuesta de Industrias Manufactureras; el fortalecimiento de los centros comerciales; la gestión de líneas de financiamiento y fondos de garantía; y la organización de rondas de negocios, entre otras.

