Edgar Kuda será jurado de la Sushi World Cup

Por primera vez, el sushi tendrá su gran competencia regional. Llega la Sushi World Cup 2026, un evento gastronómico de alcance latinoamericano que nace en Buenos Aires para celebrar la excelencia técnica, la creatividad y la cultura japonesa a través de uno de sus íconos más reconocidos. El chef platense Edgar Kuda será parte del jurado de renombre de la competencia. Tercera generación de japoneses en el país, construyó su propio camino, guiado por una búsqueda constante de identidad, producto y emoción. Está al frente de Kuda, en City Bell y de Yusu Izakaya y San, en CABA.

El sábado 4 de abril, el Salón Ocre de La Rural será el escenario de esta edición inaugural que reunirá a 40 equipos de sushi de toda Latinoamérica, quienes competirán en vivo, frente a un jurado especializado y ante una audiencia estimada de más de 12.000 personas.

Durante toda la jornada, el público podrá vivir una experiencia única: observar a los equipos trabajar en tiempo real, participar de degustaciones, recorrer stands gastronómicos y disfrutar de distintas instancias de competencia y desafíos técnicos que pondrán en valor el oficio del sushi.

Una cifra impactante marcará esta primera edición: 50.000 piezas de sushi serán elaboradas en vivo, una cantidad equivalente a más de dos Obeliscos porteños alineados pieza por pieza, transformando a la Sushi World Cup en un verdadero espectáculo gastronómico.

En el certamen, organizado por Hanami & Co y Jump Agencia, no solo se pondrán a prueba la técnica y el sabor, sino también el manejo del tiempo, la precisión y la capacidad de trabajo bajo presión. Los equipos competirán en vivo frente al público, convirtiendo cada instancia en un show donde la cocina japonesa se vive a cielo abierto.

Esta primera edición de la Sushi World Cup propone una experiencia integral tanto para amantes del sushi como para el público general. Además de la producción en vivo, los asistentes podrán recorrer stands gastronómicos de cocina japonesa, espacios de regalería y productos, activaciones vinculadas a la cultura nipona y disfrutar de shows y actividades abiertas durante toda la jornada.

Las entradas ya se encuentran a la venta en www.laruralticket.com.ar