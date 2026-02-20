Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Cruces, discusiones, polémicas y un intento del kirchnerismo para levantar el debate marcaron la jornada en diputados

Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

El oficialismo logró su objetivo con el respaldo de PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Ahora la iniciativa volverá al Senado por la eliminación del artículo que reducía salarios durante licencias médicas

20 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al cabo de una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT, fuertes cruces en el recinto y un intento del kirchnerismo por hacer caer el debate cuando el oficialismo no estaba en sus bancas.

La votación en general se impuso por 135 votos positivos contra 115 negativos, y representó un paso clave para el presidente Javier Milei, que busca convertir la sanción definitiva en uno de los ejes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo.

No obstante, el texto deberá regresar al Senado —cámara de origen— para que ratifique las modificaciones introducidas en Diputados, entre ellas la eliminación del artículo 44, que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

El intento de levantar la sesión

En un pasaje del debate, el kirchnerismo intentó una maniobra para levantar la sesión al advertir la ausencia masiva de legisladores oficialistas en el recinto. La oposición buscó forzar una votación sin quórum que hiciera caer el tratamiento, en una jugada que fue interpretada por el oficialismo como una “picardía parlamentaria”.

Sin embargo, los libertarios lograron recomponer la presencia en sus bancas y continuar con el tratamiento. El episodio expuso el clima de máxima tensión que dominó la jornada.

Qué cambia la reforma

El proyecto, de más de 200 artículos, introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los principales cambios, establece una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de las vacaciones y crea un banco de horas como alternativa al pago de horas extra.

LE PUEDE INTERESAR

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida

LE PUEDE INTERESAR

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

Además, permite ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La iniciativa también dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña, limita el derecho de huelga y prioriza los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios colectivos sectoriales nacionales.

Un recinto caldeado

El debate comenzó con fuertes cuestionamientos de Unión por la Patria y la izquierda, que calificaron el proyecto como una “reforma anti laboral”, “regresiva” e “inconstitucional”. Desde esos bloques advirtieron que, en caso de convertirse en ley, será judicializada.

La diputada Vanesa Siley sostuvo que se trata de “una transferencia de riqueza fenomenal que va a causar dolor y miseria a millones de trabajadores”, mientras que Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales” y cuestionó a los radicales por acompañar la iniciativa.

También Miguel Pichetto, desde Provincias Unidas, afirmó que la norma “de modernización no tiene nada”, y el radical disidente Pablo Juliano se negó a respaldarla invocando la tradición alfonsinista.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que la reforma generará “más incentivos para facilitar la salida de trabajadores que para promover su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, argumentó que “para proteger el trabajo primero tiene que haber trabajo” y sostuvo que el actual marco regulatorio “expulsa a las personas de la formalidad”.

El radical Lisandro Nieri replicó que quienes hoy cuestionan la reforma no avanzaron en cambios cuando fueron gobierno, pese a contar con mayorías parlamentarias.

El apoyo decisivo llegó del interbloque de aliados habituales —Pro, UCR y MID— y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz, los mismos que habían aportado al quórum al inicio de la sesión.

Próxima parada: el Senado

Con la aprobación en Diputados, el oficialismo acelera ahora los tiempos en el Senado. La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para emitir dictamen y buscar la ratificación del texto modificado.

Si el Senado convalida los cambios, la reforma se convertirá en ley. De lo contrario, el proyecto podría volver a Diputados en un nuevo capítulo de una discusión que, según anticipó la oposición, podría trasladarse también a los tribunales.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos

Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Multimedia

El momento en que se confirmó la aprobación de la reforma / web

En el recinto hubo cruces y tensión durante la sesión / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Por qué se va

El sucesor vendría del otro lado del Charco

De Pachorra al Barba, ecos de una misma salida

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez

Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Últimas noticias de Política y Economía

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad

Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Policiales
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
VIDEO. Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
Deportes
Por qué se va
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River
Espectáculos
“¿Está funcionando esto?”: Bradley Cooper explora el ocaso de un amor en su nuevo filme
Trío Magnolia: “El humor es agua en el desierto”
Preocupación por versiones cruzadas sobre el Indio Solari
Cazzu y Bad Bunny: la historia de un amor que no fue y que muchos desconocían
Volvió a Matera: Mel Gibson comenzó a rodar la secuela de “La Pasión de Cristo”
Información General
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla