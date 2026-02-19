Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gourmet |:: RECETA

Leicaj o Torta de miel, dátiles y nueces

La cocinera Marina Becher propone esta clásica torta de tradición judía, en una versión sencilla que potencia todo el sabor de la miel

Leicaj o Torta de miel, dátiles y nueces
19 de Febrero de 2026 | 04:00
Edición impresa

 

INGREDIENTES

1 taza de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

3/4 de cucharadita de canela

1/2 cucharadita de sal

Pizca de nuez moscada

2 huevos

1/2 taza de azúcar morena

1/4 taza de miel

3/4 taza de aceite vegetal (yo uso canola)

1 cucharadita de esencia de vainilla

3/4 taza de dátiles cortados en cuadraditos

1/2 taza de nueces

PREPARACIÓN

1 Precalentar el horno a 180º.

2 En un bowl, tamizar los secos (la harina, el polvo de hornear, la canela, la sal y la nuez moscada).

3 En otro recipiente batir los huevos con el azúcar y la miel hasta que estén bien integrados. Agregar el aceite y la esencia de vainilla.

4 Unir los secosa la mezcla anterior y por último incorporar los dátiles y las nueces picadas gruesas.

5 Pasar la preparación a un molde previamente enmantecado y enharinado.

6 Hornear por aproximadamente 40 minutos o hasta pincharlo y que el palillo salga limpio.

7 Para servirlo podés salsear con un poco más de miel o con azúcar impalpable.

