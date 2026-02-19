Leicaj o Torta de miel, dátiles y nueces

19 de Febrero de 2026 | 04:00 Edición impresa

INGREDIENTES

❑ 1 taza de harina 0000

❑ 1 cucharadita de polvo de hornear

❑ 3/4 de cucharadita de canela

❑ 1/2 cucharadita de sal

❑ Pizca de nuez moscada

❑ 2 huevos

❑ 1/2 taza de azúcar morena

❑ 1/4 taza de miel

❑ 3/4 taza de aceite vegetal (yo uso canola)

❑ 1 cucharadita de esencia de vainilla

❑ 3/4 taza de dátiles cortados en cuadraditos

❑ 1/2 taza de nueces

PREPARACIÓN

1 Precalentar el horno a 180º.

2 En un bowl, tamizar los secos (la harina, el polvo de hornear, la canela, la sal y la nuez moscada).

3 En otro recipiente batir los huevos con el azúcar y la miel hasta que estén bien integrados. Agregar el aceite y la esencia de vainilla.

4 Unir los secosa la mezcla anterior y por último incorporar los dátiles y las nueces picadas gruesas.

5 Pasar la preparación a un molde previamente enmantecado y enharinado.

6 Hornear por aproximadamente 40 minutos o hasta pincharlo y que el palillo salga limpio.