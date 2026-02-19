Leicaj o Torta de miel, dátiles y nueces

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
La cocinera Marina Becher propone esta clásica torta de tradición judía, en una versión sencilla que potencia todo el sabor de la miel
❑ 1 taza de harina 0000
❑ 1 cucharadita de polvo de hornear
❑ 3/4 de cucharadita de canela
❑ 1/2 cucharadita de sal
❑ Pizca de nuez moscada
❑ 2 huevos
❑ 1/2 taza de azúcar morena
❑ 1/4 taza de miel
❑ 3/4 taza de aceite vegetal (yo uso canola)
❑ 1 cucharadita de esencia de vainilla
❑ 3/4 taza de dátiles cortados en cuadraditos
❑ 1/2 taza de nueces
1 Precalentar el horno a 180º.
2 En un bowl, tamizar los secos (la harina, el polvo de hornear, la canela, la sal y la nuez moscada).
3 En otro recipiente batir los huevos con el azúcar y la miel hasta que estén bien integrados. Agregar el aceite y la esencia de vainilla.
4 Unir los secosa la mezcla anterior y por último incorporar los dátiles y las nueces picadas gruesas.
5 Pasar la preparación a un molde previamente enmantecado y enharinado.
6 Hornear por aproximadamente 40 minutos o hasta pincharlo y que el palillo salga limpio.
7 Para servirlo podés salsear con un poco más de miel o con azúcar impalpable.
