Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades

La Plata vuelve a convertirse desde el sábado en el epicentro cultural de la celebración del Año Nuevo Chino 2026. El evento se realizará en Plaza Moreno hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, y espera repetir la convocatoria que el año pasado superó las 300 mil personas por jornada.

Con más de una década de historia y tras pasar por distintos espacios de la Ciudad, el festejo se consolidó definitivamente en el centro platense, donde encontró la infraestructura necesaria para sostener un evento de estándares internacionales. Este año, además, las imágenes oficiales de la celebración local serán transmitidas en China en el marco de la tradicional Fiesta de los Faroles, lo que proyectará a La Plata ante una audiencia potencial de 1.400 millones de personas.

La organización, a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae, confirmó que más de mil familias trabajan en el marco de la economía social vinculada al evento y que la edición 2026 tendrá un fuerte eje en el vínculo bilateral entre Argentina y China.

En el plano artístico, la programación incluirá espectáculos de danzas tradicionales, artes marciales, música china, propuestas de K-Pop, desfiles, shows de dragones y leones, tango sino-argentino y un cierre con show piro musical. Entre las novedades se destaca la primera milonga binacional, que se bailará en simultáneo en La Plata y en China.

A continuación, el cronograma completo de las dos jornadas:

SÁBADO 21 DE FEBRERO – Plaza Moreno

14.00 – Apertura Oficial del Evento: Bienvenida de los conductores

14.10 – Leones y Dragones a cargo de la Escuela Mei Hua

14.30 – Gonjie: Canto Chino a cargo del Instituto Confucio

14.40 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino a cargo del Instituto Confucio

14.50 – Ren Yifei: Canto Chino a cargo del Instituto Confucio

15.00 – Asia Celebra China: Akira KPOP

15.20 – Taichi Chuan a cargo de la Escuela Mei Hua

15.40 – Encuentro de Artes Marciales: Karate a cargo de la Escuela Okinawa Goju GELP

15.50 – Asia Celebra China: Silky K-Pop

16.00 – Coro Chino: “La Buena Fortuna está Llegando”

16.10 – Encuentro de Artes Marciales: Sistema Ruso a cargo de Diego Ledesma

16.20 – Yubiao Chen: Música tradicional china con Flauta

16.30 – Encuentro de Artes Marciales: Taekwondo a cargo de la Escuela de Raúl Ramos

16.40 – Encuentro de Artes Marciales: Judo a cargo del Club Estudiantes de La Plata

16.50 – Guzheng: Instrumento tradicional a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya

17.00 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino a cargo del Instituto Confucio

17.10 – Kung Fu Infantil y juvenil a cargo de la Escuela Mei Hua

17.20 – Agustina Lin: Danza China a cargo del Instituto Confucio

17.30 – Wu Hsing Chuan Internacional

17.40 – Un Cuadro de Tinta en Movimiento: Danza China a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya

17.50 – Kung Fu Bagua Zhan a cargo de la Escuela Mei Hua

18.10 – Guzheng: Instrumento tradicional a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya

18.20 – Kung Fu Shaolin a cargo de la Escuela Mei Hua

18.40 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz

19.00 – Clavado de pupilas: Despertar de los Leones y Dragones

19.20 – Desfile de Moda Imperial a cargo del Instituto Confucio

19.40 – Bloque Conductores (Sorteos / Interacción con público)

20.00 – Momento Fundación / Benefactores

20.10 – Paula Chalup - Música Tradicional China

20.20 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz

20.40 – Kalavinka, Ave Mítica del Budismo: Danza China

20.50 – Despertar de los Leones y Dragones

21.00 – Show PiroMusical

21.10 – La China DJ: Set inspirado en China

21.40 – Bloque despedida de Conductores

22.00 – Banda Musical: Los Confites

DOMINGO 22 DE FEBRERO – Plaza Moreno

14.00 – Apertura Oficial del Evento: Bienvenida de los conductores

14.10 – Leones y Dragones a cargo de la Escuela Mei Hua

14.30 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino

14.40 – Ren Yifei: Canto Chino

14.50 – Danza China “Si la vida fuera como un solo encuentro”

15.00 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino

15.10 – Agustina Lin: Danza China

15.20 – Taichi Chuan

15.30 – Gonjie: Canto Chino

15.40 – Julieta Cardozo: Taiji Juvenil

15.50 – Encuentro de Artes Marciales: Taekwondo

16.00 – Asia Celebra China: Silky K-POP

16.10 – Yubiao Chen: Música tradicional china con Flauta

16.20 – Kung Fu Infantil y juvenil

16.30 – Coro Chino: “La Buena Fortuna está Llegando”

16.40 – Kung Fu Bagua Zhan

17.00 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz

17.30 – Despertar de Los Leones y Dragones

18.00 – Kuaiban: Arte escénico Tradicional Chino

18.10 – Asia Celebra China: Akira K-POP

18.30 – Kung Fu Shaolin

18.50 – Desfile de Moda Imperial

19.30 – Bloque Conductores (Sorteos / Interacción con público)

19.30 – Paula Chalup: Música Tradicional China

19.40 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz

20.00 – Haien: Música China

20.30 – La China DJ: Set Inspirado en China

21.00 – Cierre del evento - Danza de Dragones y Leones

21.10 – Bloque despedida de Conductores

21.20 – Banda Musical: Sin Ensayo