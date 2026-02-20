Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades

El festejo comenzará este sábado en Plaza Moreno y continuará el domingo con espectáculos, danzas, artes marciales, música en vivo y una fuerte apuesta cultural y bilateral. La entrada es libre y gratuita

Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
20 de Febrero de 2026 | 19:25

Escuchar esta nota

La Plata vuelve a convertirse desde el sábado en el epicentro cultural de la celebración del Año Nuevo Chino 2026. El evento se realizará en Plaza Moreno hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, y espera repetir la convocatoria que el año pasado superó las 300 mil personas por jornada.

Con más de una década de historia y tras pasar por distintos espacios de la Ciudad, el festejo se consolidó definitivamente en el centro platense, donde encontró la infraestructura necesaria para sostener un evento de estándares internacionales. Este año, además, las imágenes oficiales de la celebración local serán transmitidas en China en el marco de la tradicional Fiesta de los Faroles, lo que proyectará a La Plata ante una audiencia potencial de 1.400 millones de personas.

La organización, a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae, confirmó que más de mil familias trabajan en el marco de la economía social vinculada al evento y que la edición 2026 tendrá un fuerte eje en el vínculo bilateral entre Argentina y China.

En el plano artístico, la programación incluirá espectáculos de danzas tradicionales, artes marciales, música china, propuestas de K-Pop, desfiles, shows de dragones y leones, tango sino-argentino y un cierre con show piro musical. Entre las novedades se destaca la primera milonga binacional, que se bailará en simultáneo en La Plata y en China.

A continuación, el cronograma completo de las dos jornadas:

SÁBADO 21 DE FEBRERO – Plaza Moreno

14.00 – Apertura Oficial del Evento: Bienvenida de los conductores
14.10 – Leones y Dragones a cargo de la Escuela Mei Hua
14.30 – Gonjie: Canto Chino a cargo del Instituto Confucio
14.40 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino a cargo del Instituto Confucio
14.50 – Ren Yifei: Canto Chino a cargo del Instituto Confucio
15.00 – Asia Celebra China: Akira KPOP
15.20 – Taichi Chuan a cargo de la Escuela Mei Hua
15.40 – Encuentro de Artes Marciales: Karate a cargo de la Escuela Okinawa Goju GELP
15.50 – Asia Celebra China: Silky K-Pop
16.00 – Coro Chino: “La Buena Fortuna está Llegando”
16.10 – Encuentro de Artes Marciales: Sistema Ruso a cargo de Diego Ledesma
16.20 – Yubiao Chen: Música tradicional china con Flauta
16.30 – Encuentro de Artes Marciales: Taekwondo a cargo de la Escuela de Raúl Ramos
16.40 – Encuentro de Artes Marciales: Judo a cargo del Club Estudiantes de La Plata
16.50 – Guzheng: Instrumento tradicional a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya
17.00 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino a cargo del Instituto Confucio
17.10 – Kung Fu Infantil y juvenil a cargo de la Escuela Mei Hua
17.20 – Agustina Lin: Danza China a cargo del Instituto Confucio
17.30 – Wu Hsing Chuan Internacional
17.40 – Un Cuadro de Tinta en Movimiento: Danza China a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya
17.50 – Kung Fu Bagua Zhan a cargo de la Escuela Mei Hua
18.10 – Guzheng: Instrumento tradicional a cargo del Centro de Cultura y Arte de Jingya
18.20 – Kung Fu Shaolin a cargo de la Escuela Mei Hua
18.40 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz
19.00 – Clavado de pupilas: Despertar de los Leones y Dragones
19.20 – Desfile de Moda Imperial a cargo del Instituto Confucio
19.40 – Bloque Conductores (Sorteos / Interacción con público)
20.00 – Momento Fundación / Benefactores
20.10 – Paula Chalup - Música Tradicional China
20.20 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz
20.40 – Kalavinka, Ave Mítica del Budismo: Danza China
20.50 – Despertar de los Leones y Dragones
21.00 – Show PiroMusical
21.10 – La China DJ: Set inspirado en China
21.40 – Bloque despedida de Conductores
22.00 – Banda Musical: Los Confites

DOMINGO 22 DE FEBRERO – Plaza Moreno

14.00 – Apertura Oficial del Evento: Bienvenida de los conductores
14.10 – Leones y Dragones a cargo de la Escuela Mei Hua
14.30 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino
14.40 – Ren Yifei: Canto Chino
14.50 – Danza China “Si la vida fuera como un solo encuentro”
15.00 – Wang Han, Zhang Yuhan, Duan Huili: Baile Chino
15.10 – Agustina Lin: Danza China
15.20 – Taichi Chuan
15.30 – Gonjie: Canto Chino
15.40 – Julieta Cardozo: Taiji Juvenil
15.50 – Encuentro de Artes Marciales: Taekwondo
16.00 – Asia Celebra China: Silky K-POP
16.10 – Yubiao Chen: Música tradicional china con Flauta
16.20 – Kung Fu Infantil y juvenil
16.30 – Coro Chino: “La Buena Fortuna está Llegando”
16.40 – Kung Fu Bagua Zhan
17.00 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz
17.30 – Despertar de Los Leones y Dragones
18.00 – Kuaiban: Arte escénico Tradicional Chino
18.10 – Asia Celebra China: Akira K-POP
18.30 – Kung Fu Shaolin
18.50 – Desfile de Moda Imperial
19.30 – Bloque Conductores (Sorteos / Interacción con público)
19.30 – Paula Chalup: Música Tradicional China
19.40 – Ballet de Tango Sino-argentino Tango por la Paz
20.00 – Haien: Música China
20.30 – La China DJ: Set Inspirado en China
21.00 – Cierre del evento - Danza de Dragones y Leones
21.10 – Bloque despedida de Conductores
21.20 – Banda Musical: Sin Ensayo

