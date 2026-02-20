Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Este viernes por la madrugada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, con un resultado de 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención; mientras tanto, tres legisladores estuvieron ausentes.
Dentro de los espacios políticos que respaldaron la iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, estuvieron los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fueron claves los votos aportados por los aliados provinciales, entre ellos, los diputados de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).
Unión por la Patria fue la bancada opositora mayoritaria y también se sumaron al rechazo los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, que es integrado por la diputada Natalia de la Sota.
Los integrantes de Provincias Unidas e Innovación Federal votaron divididos: algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros se inclinaron por el rechazo.
Ahora el proyecto debe volver a la Cámara alta. El Gobierno confía en poder aprobarlo el 27 de febrero.
Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).
Ardohaín, Martin (PRO - La Pampa).
Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba).
Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).
Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
Fernandez Molero, Daiana (PRO - CABA).
Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).
Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
Gonzalez, Gerardo Gustavo (Pais Federal - Formosa).
Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).
Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).
Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe).
Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán).
Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).
Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).
Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
Sanchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro).
Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
Zago, Oscar (MID - CABA).
Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
Alvarez, Claudio (País Federal - San Luis).
Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza).
Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca).
Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
Bregman, Myriam (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).
Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA).
Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba).
Del Caño, Nicolas (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
Del Pla, Romina (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis).
Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA).
Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires).
Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).
Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes).
Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz).
Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA).
Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).
Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca).
Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca).
Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos).
Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires).
Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca).
Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires).
Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Pitrola, Nestor (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy).
Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).
Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).
Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).
Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).
Figuraron como ausentes los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).
