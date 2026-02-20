Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes vs Sarmiento.- Sin tiempo para lamentos, el León recibe al Verde: hora, formaciones y cómo ver online

prensa estudiantes

20 de Febrero de 2026 | 17:18

En medio de la despedida de Eduardo Domínguez, Estudiantes recibe esta tarde desde las 17.45 a Sarmiento en el Estadio UNO, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con arbitraje de Andrés Merlos. Además, televisa ESPN Premium y transmite el equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3.

Pese al cachetazo de la salida del Barba, el Pincha buscará maquillarlo con una buena performance esta tarde ante el Verde de Junín y junto a su público. El León llega a este choque tras la igualdad sin goles en el clásico platense ante Gimnasia en el Estadio del Bosque.

Probables formaciones de Estudiantes vs Sarmiento: 

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez. 

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamarina, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle; Junior Marabel, Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Hora: 17.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Jorge Luis Hirschi

El informe de Martín Cabrera en la previa del partido

La previa ante el Verde

Con relación al equipo, durante la semana, el entrenador no dio indicios del posible once. Aunque tendrá una baja obligada como la de Gabriel Neves, quien sufrió lesión muscular grado 1 en el bíceps del muslo derecho, por lo cual, se pierde el partido de hoy.

VIDEO. Cristian Medina llegó a UNO con su familia para despedirse de Estudiantes

Por otro lado, quien tampoco estará a disposición del entrenador será Cristian Medina, quien en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador de Botafogo de Brasil.

En la vereda de enfrente está Sarmiento. El Verde se encuentra ubicado en la décima posición del Grupo B con 6 unidades, y viene de caer la semana pasada ante Huracán, en el final del encuentro en el Palacio Ducó.

La llegada de los equipos a UNO

 

prensa estudiantes

prensa estudiantes

