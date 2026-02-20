Estudiantes vs Sarmiento.- Sin tiempo para lamentos, el León recibe al Verde: hora, formaciones y cómo ver online

En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
En medio de la despedida de Eduardo Domínguez, Estudiantes recibe esta tarde desde las 17.45 a Sarmiento en el Estadio UNO, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con arbitraje de Andrés Merlos. Además, televisa ESPN Premium y transmite el equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3.
Pese al cachetazo de la salida del Barba, el Pincha buscará maquillarlo con una buena performance esta tarde ante el Verde de Junín y junto a su público. El León llega a este choque tras la igualdad sin goles en el clásico platense ante Gimnasia en el Estadio del Bosque.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamarina, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle; Junior Marabel, Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Hora: 17.45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Merlos
Estadio: Jorge Luis Hirschi
Con relación al equipo, durante la semana, el entrenador no dio indicios del posible once. Aunque tendrá una baja obligada como la de Gabriel Neves, quien sufrió lesión muscular grado 1 en el bíceps del muslo derecho, por lo cual, se pierde el partido de hoy.
Por otro lado, quien tampoco estará a disposición del entrenador será Cristian Medina, quien en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador de Botafogo de Brasil.
En la vereda de enfrente está Sarmiento. El Verde se encuentra ubicado en la décima posición del Grupo B con 6 unidades, y viene de caer la semana pasada ante Huracán, en el final del encuentro en el Palacio Ducó.
prensa estudiantes
prensa estudiantes
