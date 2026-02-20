Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera

Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera

fotobaires

20 de Febrero de 2026 | 22:13

Boca empató 0 a 0 con Racing, en un partido disputado esta noche en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura. En un partido que terminó con las vallas invictas, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño. Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la “Academia” marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

Edinson Cavani volvió a ser titular tras cinco meses, pero se apagó en el transcurso de la segunda parte y se retiró silbado de la cancha en el último cuarto de hora. Por otro lado, Matko Miljevic fue lo más destacado de la visita, que no tuvo generación de juego y el ingreso de Adrián Toto Fernández le dio una cuota de frescura. De hecho, fue el autor del disparo rechazado por Marchesín.

Ahora, el Xeneize afrontará el próximo martes su debut en la Copa Argentina. Desde las 21:15 enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Por otro lado, Racing pensará en el cruce de este jueves a partir de las 17:15 en el Cilindro ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la séptima fecha del Apertura.

En el arranque, Edinson Cavani sufrió un pisotón de Santiago Sosa, se quedó tendido en el césped y, cuando se levantó, le reclamó la falta no sancionada al árbitro Leandro Rey Hilfer. Tras la falta, el volante se llevó la cartulina después de cometer una nueva infracción a Tomás Belmonte.

Luego de un arranque caliente, a los 18 minutos Matko Miljevic se peleó con Ayrton Costa en mitad de cancha y ambos fueron amonestados por Rey Hilfer.

A los 32 minutos, Miguel Merentiel aprovechó un mal cálculo de Facundo Cambeses en el área para devolver una pelota al rectángulo menor y Santiago Sosa llegó a rechazarla antes de que Ayrton la mande a guardar al fondo de la red.

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones confirmadas, hora y TV

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

Diez minutos después, el delantero de Racing Adrián Maravilla Martínez se llevó la cartulina por una falta a Ayrton Costa.

Hubo más pelotazos largos que llegadas a los arcos. Esa es la mejor definición de una etapa marcada por la escasa fluidez de ambos equipos y la carencia de ideas en el último tercio de la cancha. Racing mostró rebeldía de la mano de Matko Miljevic, quien sacudió un disparo frontal en el único avance de riesgo y provocó las dos amarillas de su rival (Ayrton Costa y Tomás Belmonte), mientras que Boca Juniors se diluyó en permanentes envíos largos a la dupla Cavani-Merentiel.

Para los 12 del complemento, Racing intentaba atacar a las espaldas de los laterales y Boca lo busca a Cavani para que arme sociedades en el último tercio de la cancha.

A los 16, en primera instancia, la Academia metió a Matías Zaracho por Matko Miljevic y Adrián Fernández por Tomás Conechny, mientras que en el Xeneize entraron Gonzalo Gelini y Ángel Romero por Williams Alarcón y Miguel Merentiel.

En el minuto 32, Santiago Solari aprovechó la pasividad de Weigandt para filtrarse sobre su banda, recibió un pase en soledad dentro del área y ejecutó un derechazo que se fue pegado al travesaño.

Dos minutos después, Edinson Cavani dejó la cancha silbado en lugar de Iker Zufiaurre. Además, Tomás Aranda entró por Tomás Belmonte.

Luego, a los 41, el arquero de Boca Juniors despejó al córner un disparo cruzado de Adrián Fernández. En la siguiente jugada, Ascacibar sacó una pelota en la línea con la cabeza y, en la continuidad de la jugada, el arquero embolsó un testazo sin potencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

fotobaires

fotobaires

fotobaires

fotobaires

fotobaires

fotobaires

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones confirmadas, hora y TV

Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Últimas noticias de Deportes

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones confirmadas, hora y TV

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro

VIDEO. Estudiantes vs Sarmiento: los goles
Política y Economía
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Espectáculos
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Policiales
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
La Ciudad
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Cooperativistas se manifestaron en el centro de La Plata
Hoy salió la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números para jugar por $1.000.00

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla