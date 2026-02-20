Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera

Boca empató 0 a 0 con Racing, en un partido disputado esta noche en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura. En un partido que terminó con las vallas invictas, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño. Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la “Academia” marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

Edinson Cavani volvió a ser titular tras cinco meses, pero se apagó en el transcurso de la segunda parte y se retiró silbado de la cancha en el último cuarto de hora. Por otro lado, Matko Miljevic fue lo más destacado de la visita, que no tuvo generación de juego y el ingreso de Adrián Toto Fernández le dio una cuota de frescura. De hecho, fue el autor del disparo rechazado por Marchesín.

Ahora, el Xeneize afrontará el próximo martes su debut en la Copa Argentina. Desde las 21:15 enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Por otro lado, Racing pensará en el cruce de este jueves a partir de las 17:15 en el Cilindro ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la séptima fecha del Apertura.

En el arranque, Edinson Cavani sufrió un pisotón de Santiago Sosa, se quedó tendido en el césped y, cuando se levantó, le reclamó la falta no sancionada al árbitro Leandro Rey Hilfer. Tras la falta, el volante se llevó la cartulina después de cometer una nueva infracción a Tomás Belmonte.

Luego de un arranque caliente, a los 18 minutos Matko Miljevic se peleó con Ayrton Costa en mitad de cancha y ambos fueron amonestados por Rey Hilfer.

A los 32 minutos, Miguel Merentiel aprovechó un mal cálculo de Facundo Cambeses en el área para devolver una pelota al rectángulo menor y Santiago Sosa llegó a rechazarla antes de que Ayrton la mande a guardar al fondo de la red.

Diez minutos después, el delantero de Racing Adrián Maravilla Martínez se llevó la cartulina por una falta a Ayrton Costa.

Hubo más pelotazos largos que llegadas a los arcos. Esa es la mejor definición de una etapa marcada por la escasa fluidez de ambos equipos y la carencia de ideas en el último tercio de la cancha. Racing mostró rebeldía de la mano de Matko Miljevic, quien sacudió un disparo frontal en el único avance de riesgo y provocó las dos amarillas de su rival (Ayrton Costa y Tomás Belmonte), mientras que Boca Juniors se diluyó en permanentes envíos largos a la dupla Cavani-Merentiel.

Para los 12 del complemento, Racing intentaba atacar a las espaldas de los laterales y Boca lo busca a Cavani para que arme sociedades en el último tercio de la cancha.

A los 16, en primera instancia, la Academia metió a Matías Zaracho por Matko Miljevic y Adrián Fernández por Tomás Conechny, mientras que en el Xeneize entraron Gonzalo Gelini y Ángel Romero por Williams Alarcón y Miguel Merentiel.

En el minuto 32, Santiago Solari aprovechó la pasividad de Weigandt para filtrarse sobre su banda, recibió un pase en soledad dentro del área y ejecutó un derechazo que se fue pegado al travesaño.

Dos minutos después, Edinson Cavani dejó la cancha silbado en lugar de Iker Zufiaurre. Además, Tomás Aranda entró por Tomás Belmonte.

Luego, a los 41, el arquero de Boca Juniors despejó al córner un disparo cruzado de Adrián Fernández. En la siguiente jugada, Ascacibar sacó una pelota en la línea con la cabeza y, en la continuidad de la jugada, el arquero embolsó un testazo sin potencia.