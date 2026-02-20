El sucesor de Eduardo Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es Alexander "Cacique" Medina

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Asoma como el principal candidato a suplantar al Barba. Tiene el ok de Angeleri y del presidente Verón
Eduardo Domínguez no se fue de Estudiantes y ya le están buscando reemplazante. El técnico informó el miércoles por la noche que aceptaba la oferta de Atlético Mineiro y desde ese momento la secretaría técnica y la dirigencia cercana al manejo del fútbol sacó las carpetas de los técnicos que podrían reemplazarlo.
Como primera medida se intentó tirar arriba de la mesa los nombres de Martín Demichelis y Martín Palermo, el primero con experiencia europea y cercano a Juan Sebastián Verón, el otro un ídolo del Club que varias veces manifestó su deseo de dirigir a Estudiantes. Si bien los dos tienen el “ok” de la dirigencia, no son los apuntados para este momento, que requiere de una persona de un carácter y estilo determinado para manejar la situación.
Nelson Vivas es un viejo anhelo de Agustín Alayes y incluso fue el técnico que el propio Juan Sebastián Verón admitió que se “equivocó” a la hora de haberlo despedido. Pero su decisión sigue siendo quedarse en España junto al Cholo Simeone en Atlético de Madrid.
Por eso los caminos conducen a Alexander Medina, el técnico uruguayo que enfrentó a Estudiantes y hasta le marcó un gol en la semifinal de la Copa Libertadores 2009 que lo tuvo al equipo de Alejandro Sabella como vencedor. Está sin trabajo y además de mantener un estilo similar al de Eduardo Domínguez tiene otro aspecto positivo: fue entrenador de Marcos Angeleri en Nacional de Montevideo.
El Cacique es el candidato principal. Ya existieron charlas pese a que en Estudiantes quisieron bajarle la intensidad y urgencia al arribo del nuevo entrenador, que tendrá otras pretensiones económicas pero le esperan varios desafíos por delante como la Copa Libertadores, la Copa Argentina, la Supercopa de campeones y la Supercopa Internacional.
Además cuenta con algo fundamental para este nuevo proceso que se inicia en el Pincha: tiene la aceptación de Juan Sebastián Verón, quien levantó el pulgar cuando le preguntaron. La Brujita estuvo alejado al momento del arribo de Domínguez y si bien le demostró su confianza nunca fueron grandes amigos.
Medina podría estar presente hoy en UNO, pero debido a la emotividad que depara este partido es probable que lo mire alejado y que las charlas para cerrar su incorporación arranquen a partir del fin de semana. La idea es que el próximo miércoles esté junto a su equipo en el Parque de la Independencia, cuando el Pincha visite a Newell’s por la séptima fecha del torneo Apertura.
El Cacique Medina tiene experiencia en Talleres de Córdoba, donde logró un título y le fue muy bien en su primer ciclo. Además llevó a Vélez a la semifinal de la Copa Libertadores.
