Un importante operativo judicial y policial se realizó este jueves en la localidad de San Carlos, donde más de veinte perros fueron rescatados de un criadero clandestino que funcionaba en una vivienda de la zona.

La intervención se concretó tras una investigación de la UFI N.º 17, a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó el allanamiento ante la presunción de maltrato y condiciones de hacinamiento de los animales. En el lugar, también contó con la colaboración del reconocido rescatista de animales Ezequiel “Kelo”,

Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que los perros se encontraban en condiciones extremadamente precarias: con higiene deficiente, alimentación insuficiente y un entorno insalubre que comprometía su salud y bienestar.

Según el parte oficial y fuentes vinculadas a la causa, originalmente los animales estaban bajo el cuidado de una mujer, quien falleció. Posteriormente, su esposo asumió la responsabilidad tanto del inmueble como de los perros, motivo por el cual se centró la investigación en su accionar.

Tras el operativo, los perros fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de un rescatista especializado, quien se encargará de su rehabilitación y de gestionar procesos de adopción responsables para cada uno de ellos.

La persona vinculada al criadero quedó imputada por el delito de actos de crueldad hacia los animales, mientras la fiscalía continúa con la investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones conforme a la normativa vigente.

El operativo y la visibilización de estas situaciones refuerzan la necesidad de mecanismos efectivos de control y denuncias ante casos de maltrato animal, así como la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.