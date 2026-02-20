Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata

VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
20 de Febrero de 2026 | 08:46

Escuchar esta nota

Un importante operativo judicial y policial se realizó este jueves en la localidad de San Carlos, donde más de veinte perros fueron rescatados de un criadero clandestino que funcionaba en una vivienda de la zona.

La intervención se concretó tras una investigación de la UFI N.º 17, a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó el allanamiento ante la presunción de maltrato y condiciones de hacinamiento de los animales. En el lugar, también contó con la colaboración del reconocido rescatista de animales Ezequiel “Kelo”,

Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que los perros se encontraban en condiciones extremadamente precarias: con higiene deficiente, alimentación insuficiente y un entorno insalubre que comprometía su salud y bienestar.

Según el parte oficial y fuentes vinculadas a la causa, originalmente los animales estaban bajo el cuidado de una mujer, quien falleció. Posteriormente, su esposo asumió la responsabilidad tanto del inmueble como de los perros, motivo por el cual se centró la investigación en su accionar.

Tras el operativo, los perros fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de un rescatista especializado, quien se encargará de su rehabilitación y de gestionar procesos de adopción responsables para cada uno de ellos.

La persona vinculada al criadero quedó imputada por el delito de actos de crueldad hacia los animales, mientras la fiscalía continúa con la investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones conforme a la normativa vigente.

El operativo y la visibilización de estas situaciones refuerzan la necesidad de mecanismos efectivos de control y denuncias ante casos de maltrato animal, así como la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor vendría del otro lado del Charco

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

Sin tiempo para lamentos el León recibe a Sarmiento

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos
Últimas noticias de Policiales

Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido

VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región

VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray

Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
Espectáculos
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Quejas por “cobro ilegal” en terapias de autismo
Deportes
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla