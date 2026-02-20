Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un importante operativo judicial y policial se realizó este jueves en la localidad de San Carlos, donde más de veinte perros fueron rescatados de un criadero clandestino que funcionaba en una vivienda de la zona.
La intervención se concretó tras una investigación de la UFI N.º 17, a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó el allanamiento ante la presunción de maltrato y condiciones de hacinamiento de los animales. En el lugar, también contó con la colaboración del reconocido rescatista de animales Ezequiel “Kelo”,
Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que los perros se encontraban en condiciones extremadamente precarias: con higiene deficiente, alimentación insuficiente y un entorno insalubre que comprometía su salud y bienestar.
Según el parte oficial y fuentes vinculadas a la causa, originalmente los animales estaban bajo el cuidado de una mujer, quien falleció. Posteriormente, su esposo asumió la responsabilidad tanto del inmueble como de los perros, motivo por el cual se centró la investigación en su accionar.
Tras el operativo, los perros fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de un rescatista especializado, quien se encargará de su rehabilitación y de gestionar procesos de adopción responsables para cada uno de ellos.
La persona vinculada al criadero quedó imputada por el delito de actos de crueldad hacia los animales, mientras la fiscalía continúa con la investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones conforme a la normativa vigente.
El operativo y la visibilización de estas situaciones refuerzan la necesidad de mecanismos efectivos de control y denuncias ante casos de maltrato animal, así como la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí