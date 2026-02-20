Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
20 de Febrero de 2026 | 19:52

Escuchar esta nota

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Mieli de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

Reforma laboral

Licencias por enfermedad: se eliminó el recorte salarial que proponía el proyecto original. Se mantiene el régimen actual: el trabajador cobra el 100% del sueldo por 3 o 6 meses según antigüedad, con extensión si tiene cargas de familia.

Indemnizaciones: se cambia la base de cálculo: quedan excluidos aguinaldo, vacaciones y premios no habituales.

- Las condenas judiciales podrán pagarse en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y 12 para pymes).

- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones, con aportes obligatorios del 1% (grandes) y 2,5% (pymes).

- Las indemnizaciones se actualizarán por IPC más 3%.

Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos de al menos 7 días, por acuerdo entre trabajador y empleador. Al menos una vez cada tres años deberán coincidir con el receso escolar.

Jornada laboral: se habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas, respetando 12 horas de descanso entre turnos.

Banco de horas: las horas extras podrán compensarse con días libres o reducción de jornada en lugar de pagarse como adicionales salariales.

Contratos parciales: se incorporan formalmente modalidades por debajo de la jornada legal completa.

Salarios:

- Podrán pagarse en pesos o moneda extranjera.

- Se admite una parte en especie.

- Se crea el “salario dinámico”, vinculado a productividad o mérito, que podrá fijarse por convenio o por empresa.

• Huelgas y servicios esenciales:

- Se amplía el listado de sectores esenciales (incluye telecomunicaciones, comercio, educación —excepto universidades—, entre otros).

- En esos sectores deberá garantizarse al menos el 75% del servicio.

- Las fuerzas de seguridad deberán prestar el 100 por ciento.

- Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán de una autorización previa y no serán remuneradas.

• Convenios colectivos:

- Se limita la ultraactividad: los convenios vencidos no mantendrán todos sus efectos hasta firmar uno nuevo.

- Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar los de empresa.

Antigüedad: si un trabajador reingresa a una empresa después de dos años, pierde la antigüedad anterior.

• Contribuciones patronales:

- Se crea un régimen de incentivo por un año que reduce aportes al 8% para nuevas contrataciones de ciertos grupos.

- Se condona hasta el 70% de deudas previsionales.

 

• Impuestos y régimen

de inversiones:

- Se eliminan impuestos internos a seguros, telefonía y bienes suntuarios.

- Se crea el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) con distintos pisos de inversión en dólares.

 

• Aportes sindicales:

- El aporte solidario tendrá tope del 2%.

- Las empresas seguirán reteniéndolo.

- El aporte a cámaras empresarias baja al 0,5%.

 

• Estatutos especiales: desde 2027 se eliminan los estatutos del periodista, viajante de comercio, peluquero, chofer particular y operador de radio.

 

• Plataformas (delivery y transporte):

- Los trabajadores deberán inscribirse y cumplir obligaciones tributarias.

- Tendrán derecho a seguro por accidentes.

- Se explicita que no hay relación laboral sino vínculo contractual independiente.

 

• Teletrabajo: se deroga la ley vigente y se reemplaza por un esquema más flexible.

