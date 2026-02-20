Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"

La inseguridad en el corazón de La Plata suma un nuevo capítulo de hartazgo. En las últimas horas, las cámaras de vigilancia de un edificio captaron una escena que ya es moneda corriente para los habitantes de la zona de 2 entre 44 y 45. El video muestra el ingreso de un delincuente a un complejo de viviendas con total impunidad, en un sector donde los vecinos denuncian que "nadie hace nada".

En las imágenes se observa a un joven que accede al sector de cocheras y fija su objetivo: una moto estacionada entre varios autos. El malviviente forzó el ingreso y realizó varias maniobras para retirar el vehículo. Sin embargo, sus planes chocaron con un sistema de seguridad propio del rodado. Como el rodado poseía el trabavolante colocado, el delincuente no pudo moverlo, desistió del robo y escapó de la escena a pie.

Para quienes viven en las inmediaciones de la Avenida 44, la seguridad "brilla por su ausencia" y se atreven a decir que es una "zona liberada". Los frentistas padecen robos y ataques contra sus bienes en reiteradas oportunidades. Aseguran que la vigilancia policial es escasa y que las cámaras de seguridad solo sirven para registrar los momentos en que son víctimas de estos violentos episodios.

"Estamos cansados de sufrir robos o daños. Esta vez no pudo llevarse la moto por un detalle, pero mañana vuelve y se la lleva si quiere", lamentaron.