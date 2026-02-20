Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes ilegales los aranceles “recíprocos” de la administración del presidente, Donald Trump, informaron medios internacionales. La Corte Suprema dictaminó que Trump violó la ley federal y ahora “la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente” afrontan una “derrota contundente”.
El medio norteamericano continuó recordando que la Corte Suprema, el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por seis votos a tres que los aranceles estaban por fuera de la ley.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió Roberts para el tribunal. La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.
