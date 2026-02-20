Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Super Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números

Policiales

VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 

El accidente ocurrió en la avenida Calchaquí y Lamadrid en la puerta de una clínica.

20 de Febrero de 2026 | 10:46

Escuchar esta nota

Al menos siete autos protagonizaron este viernes a la madrugada un violento choque en cadena en la localidad bonaerense de Quilmes. Se supo que el siniestro se desencadenó producto de que el conductor de una camioneta, un oficial de la Policía de la Ciudad, cruzó el semáforo en rojo tras venir a una "emergencia" hacia la ciudad de La Plata.

El accidente se registró este viernes a la madrugada en el cruce de las avenidas Calchaquí y Lamadrid de la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que el hecho sucedió cuando una camioneta EcoSport, conducida por el efectivo de la Policía de la Ciudad Leonel Gastón Cordara, cruzó el semáforo en rojo de la avenida Lamadrid e impactó contra un Volkswagen Gol, para luego chocar contra los demás vehículos.

Conforme a lo relatado por el efectivo, se retiraba de su servicio para dirigirse hacía su domicilio en La Plata por una emergencia cuando protagonizó el siniestro. Fue tal la brutalidad del siniestro que la camioneta voló por los aires y quedó arriba de otros dos vehículos.

Producto del accidente tres personas, entre ellas un menor, resultaron heridas. El adolescente y el policía fueron traslados al Hospital Iriarte con lesiones leves. 

El caso quedó a cargo de la UFI de Turno, que informó el inicio de actuaciones por el delito de lesiones culposas. En el lugar trabajaron Bomberos y personal de salud. 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Escándalo por la diputada que desenchufó micrófonos
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido

VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata

VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región

VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Espectáculos
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
La Ciudad
Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata
Hoy salió la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números para jugar por $1.000.00
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Deportes
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla