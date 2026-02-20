Al menos siete autos protagonizaron este viernes a la madrugada un violento choque en cadena en la localidad bonaerense de Quilmes. Se supo que el siniestro se desencadenó producto de que el conductor de una camioneta, un oficial de la Policía de la Ciudad, cruzó el semáforo en rojo tras venir a una "emergencia" hacia la ciudad de La Plata.

El accidente se registró este viernes a la madrugada en el cruce de las avenidas Calchaquí y Lamadrid de la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que el hecho sucedió cuando una camioneta EcoSport, conducida por el efectivo de la Policía de la Ciudad Leonel Gastón Cordara, cruzó el semáforo en rojo de la avenida Lamadrid e impactó contra un Volkswagen Gol, para luego chocar contra los demás vehículos.

Conforme a lo relatado por el efectivo, se retiraba de su servicio para dirigirse hacía su domicilio en La Plata por una emergencia cuando protagonizó el siniestro. Fue tal la brutalidad del siniestro que la camioneta voló por los aires y quedó arriba de otros dos vehículos.

Producto del accidente tres personas, entre ellas un menor, resultaron heridas. El adolescente y el policía fueron traslados al Hospital Iriarte con lesiones leves.

El caso quedó a cargo de la UFI de Turno, que informó el inicio de actuaciones por el delito de lesiones culposas. En el lugar trabajaron Bomberos y personal de salud.