Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Super Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números

La Ciudad

Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata

Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata
20 de Febrero de 2026 | 10:08

Escuchar esta nota

Esta mañana, decenas cooperativistas se manifiestan en el Palacio Municipal de La Plata para exigir una actualización del ingreso que perciben por sus tareas. Según detallaron, actualmente cobran alrededor de 250.000 pesos mensuales por jornadas de lunes a viernes de entre cuatro y cinco horas diarias, un monto que —afirman— quedó congelado desde mediados del año pasado y hoy resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida.

La protesta reúne a cerca de un centenar de trabajadores de una cooperativa de reciclado que recibe diariamente entre siete y ocho camiones con bolsas verdes recolectadas por la empresa encargada del servicio de residuos en la ciudad. En la planta, los operarios separan, clasifican y procesan materiales reciclables. Además, realizan tareas de recolección en distintos puntos, limpieza en el bosque y mantenimiento de la rambla de la Circunvalación.

“Un cooperativista está cobrando 250.000 pesos por trabajar de lunes a viernes entre cuatro y cinco horas por día haciendo diferentes tareas. Ese monto es el mismo desde mediados del año pasado. Venimos a pedir que exista la posibilidad de aumentarlo. El costo de vida viene disparado, los alimentos aumentan y el colectivo no para de subir”, explicó Emilio Marcioni, Cooperativa de reciclado que está actualmente en la manifestación.

El cooperativista señaló que muchos compañeros deben tomar transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, lo que representa un gasto significativo. “Se te va un montón de plata en eso. A las claras, 250 mil pesos no alcanzan para subsistir ni una semana en estos tiempos”, remarcó.

Trabajo esencial y reclamo de reconocimiento

Desde la cooperativa subrayaron que su labor implica condiciones complejas. “Recibimos los residuos con los que nadie quiere lidiar. Las bolsas verdes que salen de las casas pasan por nuestras manos. Clasificamos, procesamos y hacemos recolección. Es un trabajo sacrificado, trabajás con basura, te lastimás, necesitás elementos de seguridad, y no siempre tenés cobertura ante accidentes”, describió el trabajador.

En ese sentido, plantearon que además de una mejora salarial reclaman mayor reconocimiento y condiciones adecuadas para desarrollar la tarea. “Hoy sentimos que no se está valorando el trabajo que hacemos todos los días”, sostuvo.

Fajas violentadas y funcionamiento del depósito

Durante la jornada que se lleva adelante sobre la vereda de la Municipalidad, también denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a un depósito que había sido clausurado. Según el testimonio aportado, el 11 de febrero se colocó una faja de clausura, pero la parte externa habría sido violentada.

“Se ven los restos de la faja y evidentemente la volvieron a abrir. En la puerta interna solo pusieron la faja en una puertita de escape del portón principal, pero no en el medio, por lo que el portón se abre fácilmente. Hoy a las cinco de la mañana el depósito estuvo operando con naturalidad”, aseguró.

El trabajador afirmó contar con fotografías y videos en los que se observan camiones operando, bidones en la puerta y tareas de lavado de vehículos en la vía pública.

Esperan una respuesta oficial

Los cooperativistas indicaron que desde fines del año pasado vienen solicitando una reunión con autoridades municipales para abordar la situación, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. “Venimos hablando para que se dé esta charla. Llegamos a este punto porque necesitamos que alguien nos atienda y escuche el planteo”, concluyó.

Mientras tanto, la protesta se mantuvo frente al edificio municipal a la espera de que algún funcionario reciba a los representantes del sector y abra una instancia de diálogo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad
Últimas noticias de La Ciudad

Hoy salió la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números para jugar por $1.000.00

Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata

Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero

Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Espectáculos
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
Deportes
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla