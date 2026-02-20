Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata

Esta mañana, decenas cooperativistas se manifiestan en el Palacio Municipal de La Plata para exigir una actualización del ingreso que perciben por sus tareas. Según detallaron, actualmente cobran alrededor de 250.000 pesos mensuales por jornadas de lunes a viernes de entre cuatro y cinco horas diarias, un monto que —afirman— quedó congelado desde mediados del año pasado y hoy resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida.

La protesta reúne a cerca de un centenar de trabajadores de una cooperativa de reciclado que recibe diariamente entre siete y ocho camiones con bolsas verdes recolectadas por la empresa encargada del servicio de residuos en la ciudad. En la planta, los operarios separan, clasifican y procesan materiales reciclables. Además, realizan tareas de recolección en distintos puntos, limpieza en el bosque y mantenimiento de la rambla de la Circunvalación.

“Un cooperativista está cobrando 250.000 pesos por trabajar de lunes a viernes entre cuatro y cinco horas por día haciendo diferentes tareas. Ese monto es el mismo desde mediados del año pasado. Venimos a pedir que exista la posibilidad de aumentarlo. El costo de vida viene disparado, los alimentos aumentan y el colectivo no para de subir”, explicó Emilio Marcioni, Cooperativa de reciclado que está actualmente en la manifestación.

El cooperativista señaló que muchos compañeros deben tomar transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, lo que representa un gasto significativo. “Se te va un montón de plata en eso. A las claras, 250 mil pesos no alcanzan para subsistir ni una semana en estos tiempos”, remarcó.

Trabajo esencial y reclamo de reconocimiento

Desde la cooperativa subrayaron que su labor implica condiciones complejas. “Recibimos los residuos con los que nadie quiere lidiar. Las bolsas verdes que salen de las casas pasan por nuestras manos. Clasificamos, procesamos y hacemos recolección. Es un trabajo sacrificado, trabajás con basura, te lastimás, necesitás elementos de seguridad, y no siempre tenés cobertura ante accidentes”, describió el trabajador.

En ese sentido, plantearon que además de una mejora salarial reclaman mayor reconocimiento y condiciones adecuadas para desarrollar la tarea. “Hoy sentimos que no se está valorando el trabajo que hacemos todos los días”, sostuvo.

Fajas violentadas y funcionamiento del depósito

Durante la jornada que se lleva adelante sobre la vereda de la Municipalidad, también denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a un depósito que había sido clausurado. Según el testimonio aportado, el 11 de febrero se colocó una faja de clausura, pero la parte externa habría sido violentada.

“Se ven los restos de la faja y evidentemente la volvieron a abrir. En la puerta interna solo pusieron la faja en una puertita de escape del portón principal, pero no en el medio, por lo que el portón se abre fácilmente. Hoy a las cinco de la mañana el depósito estuvo operando con naturalidad”, aseguró.

El trabajador afirmó contar con fotografías y videos en los que se observan camiones operando, bidones en la puerta y tareas de lavado de vehículos en la vía pública.

Esperan una respuesta oficial

Los cooperativistas indicaron que desde fines del año pasado vienen solicitando una reunión con autoridades municipales para abordar la situación, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. “Venimos hablando para que se dé esta charla. Llegamos a este punto porque necesitamos que alguien nos atienda y escuche el planteo”, concluyó.

Mientras tanto, la protesta se mantuvo frente al edificio municipal a la espera de que algún funcionario reciba a los representantes del sector y abra una instancia de diálogo.