Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Escándalo AFA: apareció el apellido Sigman vinculado a los vuelos hacia la mansión de Pilar
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia tiene en la mira a la propiedad atribuida al tesorero Pablo Toviggino, y con vínculos directos con Chiqui Tapia
Escuchar esta nota
La investigación judicial por presuntos vuelos irregulares hacia una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sumó en las últimas horas un nuevo elemento de peso: la aparición del apellido Sigman vinculada a una de las aeronaves bajo análisis.
Según una investigación publicada por el diario Clarín, se detectó un helicóptero Bell 407GX, matrícula LV-FNE, que habría realizado al menos 34 vuelos entre mayo de 2025 y enero de 2026 hacia la propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
La aeronave pertenece y es operada por Luis Alberto Gold, cuñado del empresario Hugo Sigman, uno de los referentes más influyentes del sector farmacéutico argentino y que estuvo bajo la mira judicial por la vacuna contra el Covid.
De acuerdo con los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), varios de esos vuelos se habrían realizado antes de que el helipuerto contara con habilitación formal, ya que el trámite administrativo comenzó el 13 de mayo de 2025, mientras que el primer vuelo registrado data del 3 de ese mes.
El informe periodístico señala además similitudes llamativas entre este helicóptero y otra aeronave ya investigada en la causa, un Bell 429 operado por la empresa Flyzar, ambas con patrones de vuelo coincidentes, interrupciones en los sistemas de rastreo y trayectos hacia y desde la misma propiedad.
En ambos casos, los vuelos comenzaron inmediatamente después de la construcción exprés del helipuerto, detectada mediante imágenes satelitales.
LE PUEDE INTERESAR
Las sesiones extraordinarias 2026 arrancan con temas calientes
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad
La causa también expone fallas graves en los controles estatales. En el expediente vinculado al helicóptero operado por Flyzar, la Justicia halló planes de vuelo con manifiestos vacíos, sin pasajeros declarados, documentación que pasó por distintos organismos —ANAC, PSA y EANA— sin observaciones ni alertas.
Otro dato relevante es que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría utilizado este mismo helicóptero en 2017, durante la visita al país del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de gestiones vinculadas a la candidatura para el Mundial 2030.
Con este nuevo hallazgo, la investigación judicial suma un segundo helicóptero, casi un centenar de vuelos bajo sospecha y nuevos interrogantes sobre quiénes eran los pasajeros transportados, quién financiaba los traslados y si se repitieron maniobras irregulares ya detectadas en otros tramos de la causa.
La pesquisa continúa ahora bajo la órbita del juez federal que tomó recientemente el expediente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí