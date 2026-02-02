Escándalo AFA: apareció el apellido Sigman vinculado a los vuelos hacia la mansión de Pilar

La investigación judicial por presuntos vuelos irregulares hacia una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sumó en las últimas horas un nuevo elemento de peso: la aparición del apellido Sigman vinculada a una de las aeronaves bajo análisis.

Según una investigación publicada por el diario Clarín, se detectó un helicóptero Bell 407GX, matrícula LV-FNE, que habría realizado al menos 34 vuelos entre mayo de 2025 y enero de 2026 hacia la propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

La aeronave pertenece y es operada por Luis Alberto Gold, cuñado del empresario Hugo Sigman, uno de los referentes más influyentes del sector farmacéutico argentino y que estuvo bajo la mira judicial por la vacuna contra el Covid.

De acuerdo con los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), varios de esos vuelos se habrían realizado antes de que el helipuerto contara con habilitación formal, ya que el trámite administrativo comenzó el 13 de mayo de 2025, mientras que el primer vuelo registrado data del 3 de ese mes.

El informe periodístico señala además similitudes llamativas entre este helicóptero y otra aeronave ya investigada en la causa, un Bell 429 operado por la empresa Flyzar, ambas con patrones de vuelo coincidentes, interrupciones en los sistemas de rastreo y trayectos hacia y desde la misma propiedad.

En ambos casos, los vuelos comenzaron inmediatamente después de la construcción exprés del helipuerto, detectada mediante imágenes satelitales.

La causa también expone fallas graves en los controles estatales. En el expediente vinculado al helicóptero operado por Flyzar, la Justicia halló planes de vuelo con manifiestos vacíos, sin pasajeros declarados, documentación que pasó por distintos organismos —ANAC, PSA y EANA— sin observaciones ni alertas.

Otro dato relevante es que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría utilizado este mismo helicóptero en 2017, durante la visita al país del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de gestiones vinculadas a la candidatura para el Mundial 2030.

Con este nuevo hallazgo, la investigación judicial suma un segundo helicóptero, casi un centenar de vuelos bajo sospecha y nuevos interrogantes sobre quiénes eran los pasajeros transportados, quién financiaba los traslados y si se repitieron maniobras irregulares ya detectadas en otros tramos de la causa.

La pesquisa continúa ahora bajo la órbita del juez federal que tomó recientemente el expediente.