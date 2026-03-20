Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y hace cuánto estaba enfermo

La muerte del periodista uruguayo Ernesto Cherquis Bialo se conoció en la noche del viernes 20 de marzo de 2026, cuando entre las 22:20 y las 22:25 distintos medios argentinos comenzaron a difundir la noticia. Tenía 85 años. Según las informaciones más recientes, su fallecimiento se produjo a las 21:56, tras atravesar un prolongado cuadro de salud marcado por una leucemia que había deteriorado seriamente su estado en el último año.

El periodista había sido internado en reiteradas ocasiones en el Hospital Alemán, donde en 2025 atravesó un cuadro de gravedad que motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una amplia respuesta de colegas y seguidores. En aquel momento logró recuperarse. Él mismo explicó entonces la secuencia médica: un enfriamiento derivó en broncoespasmo, luego en pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral que afectó su sistema inmunológico y comprometió el funcionamiento de la médula ósea, cuadro que desembocó en la leucemia. Esta vez, de acuerdo con los reportes difundidos en las últimas horas, no logró sobreponerse.

La confirmación pública de su muerte se produjo en tiempo real durante la franja nocturna, con publicaciones iniciales de portales como Infobae y otros medios nacionales que rápidamente replicaron la noticia. En esas primeras coberturas se destacó el delicado contexto de salud en el que se encontraba y el antecedente de una recuperación previa que él mismo había calificado como “milagrosa”.

Nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, Cherquis Bialo desarrolló toda su carrera en Argentina y se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo. Su nombre quedó asociado durante décadas a la histórica revista El Gráfico, donde trabajó por más de treinta años y fue director entre 1982 y 1990.

Considerado un referente del periodismo narrativo aplicado al deporte, construyó un estilo centrado en las historias y los protagonistas. Cubrió Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y más de 140 peleas de boxeo, incluidas veladas emblemáticas de Muhammad Ali y Carlos Monzón, muchas de ellas firmadas con su seudónimo “Robinson”.

También tuvo un rol destacado en la comunicación institucional del fútbol argentino. Fue director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino y se desempeñó como vocero de Julio Grondona entre 2009 y 2014. En paralelo, desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, con programas como “La Oral Deportiva” y “Tribuna Caliente”.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro premios Martín Fierro y el Premio Konex. Además, fue coautor junto a Daniel Arcucci del libro “Yo soy el Diego”, una de las biografías más difundidas de Diego Maradona.

Su fallecimiento generó una rápida repercusión en el ambiente periodístico y deportivo de Argentina y Uruguay, donde era considerado una referencia por su estilo y su memoria histórica.