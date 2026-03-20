Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y hace cuánto estaba enfermo

Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y hace cuánto estaba enfermo
20 de Marzo de 2026 | 22:30

Escuchar esta nota

La muerte del periodista uruguayo Ernesto Cherquis Bialo se conoció en la noche del viernes 20 de marzo de 2026, cuando entre las 22:20 y las 22:25 distintos medios argentinos comenzaron a difundir la noticia. Tenía 85 años. Según las informaciones más recientes, su fallecimiento se produjo a las 21:56, tras atravesar un prolongado cuadro de salud marcado por una leucemia que había deteriorado seriamente su estado en el último año.

El periodista había sido internado en reiteradas ocasiones en el Hospital Alemán, donde en 2025 atravesó un cuadro de gravedad que motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una amplia respuesta de colegas y seguidores. En aquel momento logró recuperarse. Él mismo explicó entonces la secuencia médica: un enfriamiento derivó en broncoespasmo, luego en pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral que afectó su sistema inmunológico y comprometió el funcionamiento de la médula ósea, cuadro que desembocó en la leucemia. Esta vez, de acuerdo con los reportes difundidos en las últimas horas, no logró sobreponerse.

La confirmación pública de su muerte se produjo en tiempo real durante la franja nocturna, con publicaciones iniciales de portales como Infobae y otros medios nacionales que rápidamente replicaron la noticia. En esas primeras coberturas se destacó el delicado contexto de salud en el que se encontraba y el antecedente de una recuperación previa que él mismo había calificado como “milagrosa”.

Nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, Cherquis Bialo desarrolló toda su carrera en Argentina y se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo. Su nombre quedó asociado durante décadas a la histórica revista El Gráfico, donde trabajó por más de treinta años y fue director entre 1982 y 1990.

Considerado un referente del periodismo narrativo aplicado al deporte, construyó un estilo centrado en las historias y los protagonistas. Cubrió Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y más de 140 peleas de boxeo, incluidas veladas emblemáticas de Muhammad Ali y Carlos Monzón, muchas de ellas firmadas con su seudónimo “Robinson”.

También tuvo un rol destacado en la comunicación institucional del fútbol argentino. Fue director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino y se desempeñó como vocero de Julio Grondona entre 2009 y 2014. En paralelo, desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, con programas como “La Oral Deportiva” y “Tribuna Caliente”.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro premios Martín Fierro y el Premio Konex. Además, fue coautor junto a Daniel Arcucci del libro “Yo soy el Diego”, una de las biografías más difundidas de Diego Maradona.

Su fallecimiento generó una rápida repercusión en el ambiente periodístico y deportivo de Argentina y Uruguay, donde era considerado una referencia por su estilo y su memoria histórica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada rompió el silencio y salió a "despegarse"

Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Robó una camioneta, la abandonó y se fugó en silla de ruedas simulando ser "paralitico"

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

Segundo tiempo | Gimnasia juega mal y sigue perdiendo 1 a 0 ante Atlético en Tucumán

"Nunca disfruté tanto...": Sofi Gonet sorprendió con su confesión sexual y dejó a todos boquiabiertos

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: alumnas a las piñas en el Albert Thomas y crece la preocupación
+ Leidas

Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata

Para hacer la VTV, ahora primero hay que pagar varios días antes: trámite obligatorio y online

Activan el alerta amarillo en La Plata por el avance de la tormenta: para cuándo se espera

Segundo tiempo | Gimnasia juega mal y sigue perdiendo 1 a 0 ante Atlético en Tucumán

Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios

El campeón, la altura de Medellín y un debutante: la actualidad de Flamengo, DIM y Cusco, rivales de Estudiantes en la Copa

Vómitos, fiebre alta y diarrea: se suman más casos en La Plata tras la muerte por intoxicación con tortilla

Estudiantes se rearma sin Fernando Muslera... ¿ni Tomás Palacios?
Últimas noticias de Espectáculos

"Nunca disfruté tanto...": Sofi Gonet sorprendió con su confesión sexual y dejó a todos boquiabiertos

Chuck Norris: su vida a través del deporte y la actuación

Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

Murió Chuck Norris, el actor estadounidense experto en artes marciales que cautivó a los argentinos
Policiales
Robó una camioneta, la abandonó y se fugó en silla de ruedas simulando ser "paralitico"
Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada rompió el silencio y salió a "despegarse"
"En menos de un mes nos carnearon 6 novillos": en La Plata, el cuatrerismo tiene en vilo a una familia
Intoxicación mortal en La Plata: la panadería clausurada violó la medida y reabrió
La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA
Deportes
Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo
Segundo tiempo | Gimnasia juega mal y sigue perdiendo 1 a 0 ante Atlético en Tucumán
VIDEO. "Durmieron" en la marca y de cabeza El Decano se puso en ventaja
Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores
Argentina vs Mauritania, la Scaloneta ya tiene nuevo rival confirmado en la Bombonera
Información General
Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
La Ciudad
Sin clases en la escuela de Los Hornos donde denunciaron la presencia de un material tóxico
“Tu cumple es mi fuerza”: el posteo más emotivo de Flor Rastelli, la influencer platense en plena recuperación
VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: alumnas a las piñas en el Albert Thomas y crece la preocupación
Activan el alerta amarillo en La Plata por el avance de la tormenta: para cuándo se espera
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla