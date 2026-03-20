Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada salió a "despegarse"

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Una tragedia sacude por estas horas a La Plata tras la muerte de un hombre que, junto a su pareja, sufrió una grave intoxicación alimentaria luego de consumir una tortilla. El caso, que generó conmoción, derivó en la clausura preventiva de un comercio de la zona mientras avanzan las investigaciones.
El episodio comenzó cuando la pareja compró comida en un local ubicado en la intersección de Diagonal 73 y 3. Ya en su vivienda, ambos empezaron a experimentar síntomas intensos a los pocos minutos de ingerir el alimento: náuseas, vómitos y un fuerte malestar general.
Ante el rápido deterioro, fueron trasladados de urgencia al Policlínico San Martín, donde quedaron internados. Si bien la mujer logró evolucionar favorablemente, el hombre —que presentaba antecedentes cardíacos— sufrió complicaciones y falleció horas más tarde.
De acuerdo a las primeras versiones, el cuadro estaría vinculado a una infección por salmonella, aunque esto aún debe ser confirmado por los estudios correspondientes.
En medio de la repercusión del caso, desde la panadería La Ideal difundieron un comunicado en redes sociales para rechazar cualquier responsabilidad.
“Ante los hechos de público conocimiento sobre un caso de salmonella y la información errónea que está circulando en distintos medios y redes sociales, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y aclarar la situación”, expresaron.
Según indicaron, el local fue inspeccionado por el área de Bromatología y, tras el control, “las autoridades verificaron que el equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al día y que se cumplen estrictamente los protocolos de higiene y manipulación de alimentos”.
En ese sentido, afirmaron que “el resultado de la inspección fue concluyente: está todo en perfecto orden y el origen de este problema no provino de nuestras instalaciones”, al tiempo que desmintieron “categóricamente cualquier noticia” que los vincule con el caso.
Por último, desde el comercio agradecieron “el apoyo y la confianza” de sus clientes, mientras la investigación sigue su curso para determinar el origen de la intoxicación.
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