Ya es preocupante: murió otro motociclista en La Plata y ya suman 16 en 2026

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El motociclista que había sido hospitalizado en horas de la madrugada tras un fuerte choque con un auto en Camino Centenario y 476 a la altura de City Bell, murió esta mañana producto de las graves heridas sufridas, informaron fuentes calificadas.
El fallecido fue identificado como Emiliano Maroni, quien circulaba a bordo de una moto Honda CB190 cuando protagonizó un impacto con un Ford Focus que era comandado por un hombre de 47 años.
A raíz del siniestro, cuyas causas eran materia de investigación, Maroni fue asistido por una ambulancia del SAME y posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet
En principio se informó que el motociclista tenía una fractura expuesta en la pierna izquierda producto del grave impacto entre los rodados. Sin embargo esta mañana falleció tras permanecer varias horas internado en estado delicado.
En el lugar intervino la Policía Científica a fin de recolectar datos que aporten al esclarecimiento del hecho, que quedó a cargo de la UFIYJ Nº 12 de La Plata bajo la caratula de "homicidio culposo".
Con este hecho asciende a 16 las muertes en La Plata por cuestiones de tránsito. El antecedente más reciente había sido el deceso de un motociclista por un choque en 520 y 183. Al respecto, cabe remarcar que 12 de esas muertes corresponden a personas que transitaban en moto.
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