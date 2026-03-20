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"En menos de un mes nos carnearon 6 novillos": en La Plata, el cuatrerismo tiene en vilo a una familia

Ocurre en Ignacio Correas. No saben qué hacer para no seguir perdiendo vacas

"En menos de un mes nos carnearon 6 novillos": en La Plata, el cuatrerismo tiene en vilo a una familia
20 de Marzo de 2026 | 15:12

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"Es levantarse, tomar unos mates, y cuando se recorre el lote rezar que no haya más restos de animales carneados durante la madrugada". Así relata una familia de la zona rural de Ignacio Correas (La Plata), que en lo que va de los últimos 21 días fueron víctimas letales de lo que se conoce como el cuatrerismo rural.

En las últimas horas se registró un nuevo episodio de abigeato en un campo de la zona, donde delincuentes volvieron a faenar un animal durante la madrugada. Ocurrió en un campo ubicado en el camino que conecta a Correas con Bartolomé Bavio.

Según indicaron los damnificados, el accionar fue rápido y preciso, lo que evidencia que no se trata de un hecho aislado sino de una modalidad que se repite.

Este caso se suma a otro ocurrido días atrás en las inmediaciones, lo que refuerza la preocupación entre los productores rurales, que advierten una seguidilla de ataques en un corto período de tiempo.

De acuerdo a los testimonios, quienes cometen estos delitos conocen los movimientos del lugar y manejan técnicas de desposte que les permiten actuar con rapidez, reduciendo al mínimo el tiempo de permanencia en el campo.

Algunos vecinos aseguraron haber visto durante la noche un vehículo de color gris merodeando la zona, que luego se retiró a gran velocidad en dirección a la ciudad. Sospechan que podría estar vinculado con el traslado de la carne sustraída.

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Frente a esta situación, los productores reclaman mayor presencia policial en los caminos rurales y controles más estrictos para frenar la circulación de carne ilegal. También piden que se intensifique el monitoreo de cámaras de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables.

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