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VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: alumnas a las piñas en el Albert Thomas y crece la preocupación

20 de Marzo de 2026 | 17:26

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Dos nuevos episodios de violencia entre estudiantes volvieron a encender las alarmas en Escuela Técnica Albert Thomas, en una semana marcada por reiterados conflictos dentro y fuera de establecimientos educativos de la ciudad.

Las imágenes que acompañan esta nota corresponden a dos hechos recientes. El primero ocurrió este viernes en la vereda del Estadio de Estudiantes de La Plata, sobre calle 57, donde se observa a alumnas protagonizando una pelea a golpes ante la mirada de otros jóvenes.

El segundo episodio tuvo lugar el jueves dentro del propio establecimiento educativo, donde también se registró una confrontación física entre estudiantes.

La reiteración de estos hechos genera creciente preocupación entre familias y la comunidad educativa, especialmente en el marco del inicio del ciclo lectivo, que ya había tenido situaciones similares días atrás, como las registradas en la Escuela Normal Nº2.

En este contexto, padres de alumnos cuestionaron la falta de medidas disciplinarias y controles dentro de la institución. “No se pone ningún tipo de freno, no se sanciona a los alumnos, todo sigue igual”, expresó uno de ellos en diálogo con EL DIA.

El mismo padre relató un episodio ocurrido recientemente dentro del colegio: “Un alumno tiró un banco desde el segundo piso y, sin embargo, sigue cursando normalmente. No hubo sanción”.

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Además, apuntó contra las autoridades al señalar que los conflictos se repiten desde hace años sin soluciones de fondo. “Hace tres años que estamos así”, sostuvo, al tiempo que reclamó medidas concretas para frenar la escalada de violencia.

Mientras tanto, los episodios se multiplican y exponen una problemática que preocupa cada vez más en distintas escuelas de La Plata.

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