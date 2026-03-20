Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut

Los propietarios de un campo en Chubut instalaron una tranquera metálica sobre la ruta provincial 12, a la altura de Gualjaina, restringiendo el tránsito en ese tramo. La decisión, que sorprendió a vecinos de la zona, puso en evidencia un conflicto de larga data por la titularidad y el uso de esas tierras.

El cierre generó complicaciones para familias que utilizan ese camino para trasladarse hacia Esquel y otras localidades cercanas, algunas de las cuales denunciaron haber quedado prácticamente aisladas. Las imágenes del portón se viralizaron rápidamente y alimentaron versiones sobre la presencia de personas que impedirían el paso.

Sin embargo, Luciana Zárate, propietaria del campo atravesado por la traza, desmintió esas versiones y afirmó que la circulación “no está impedido”. “Somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el camino pasa por nuestra propiedad”, sostuvo la mujer, quien justificó la decisión en los “reiterados robos de ganado”.

Desde el gobierno provincial confirmaron que la ruta cruza terrenos privados y que el proceso de expropiación nunca se completó, lo que deja el conflicto en una zona gris.

Mientras crecen los reclamos por la falta de una solución, el caso sigue sin intervención judicial y expone una disputa que permanece abierta. “Hasta que eso no ocurra -advirtió la propietaria-, la tranquera va a seguir ahí”.