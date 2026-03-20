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Murió Marcos Conigliaro, el héroe eterno de Estudiantes: adiós al hombre que hizo uno de los goles más importantes de la historia pincha

20 de Marzo de 2026 | 22:58

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El fútbol argentino despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero de Estudiantes de La Plata y una de las figuras centrales del equipo que se consagró campeón del mundo en 1968. Tenía 83 años y falleció en la noche del viernes, acompañado por sus familiares. Su nombre quedó definitivamente ligado a una de las páginas más gloriosas del Club.

Conigliaro fue el autor del gol decisivo ante Manchester United en el partido de ida de la Copa Intercontinental disputado en La Bombonera, un tanto que marcó el rumbo de la serie que luego se definiría en Old Trafford. Aquella conquista lo convirtió en el “Héroe de Old Trafford” y lo instaló para siempre en la memoria del hincha albirrojo.

Integrante del ciclo dirigido por Osvaldo Zubeldía, fue parte de una generación irrepetible que ganó el Metropolitano 1967, tres Copas Libertadores consecutivas entre 1968 y 1970, la Intercontinental 1968 y la Interamericana 1969. En Estudiantes disputó 196 partidos y convirtió 46 goles, consolidándose como una pieza clave de un equipo que revolucionó el fútbol sudamericano.

Nacido en Quilmes y formado en Quilmes Atlético Club, también tuvo pasos por Independiente y Chacarita Juniors antes de llegar a La Plata. Su rendimiento lo llevó a vestir la camiseta de la selección argentina, con la que disputó tres encuentros y marcó goles frente a Brasil y Uruguay. Tras su etapa en el país, continuó su carrera en el exterior, con experiencias en México y Europa.

De perfil bajo y reconocido por su humildad, Conigliaro mantuvo siempre un fuerte vínculo con la institución. Su figura fue homenajeada en vida por los socios, que lo ovacionaron en su última aparición pública en el estadio UNO. Su legado trasciende los títulos: representa una forma de entender el juego y el sentido colectivo que distinguió a aquel Estudiantes histórico.

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Marcos Conigliaro seññala el arco de La Bombonera donde le hizo el gol al Manchester United en la final de la Copa Intercontinental 1068

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