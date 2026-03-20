Ingenio platense: crearon a “Lulú” para quejarse de un pozo de más de 2 metros

Una insólita pero preocupante escena se repite en una calle de La Plata: vecinos decidieron crear un “espantapájaros” al que bautizaron “Lulú” para alertar a peatones y conductores sobre la presencia de un profundo pozo que, aseguran, lleva más de tres años sin ser reparado en la esquina de la avenida 122 y la calle 35.

El agujero, de más de dos metros de profundidad, representa un serio riesgo para quienes transitan por la zona. Ante la falta de respuestas, los frentistas optaron por una solución casera y visible: colocaron una figura improvisada dentro del pozo, con ropa llamativa y elementos reciclados, para evitar posibles accidentes.

“Esto es un peligro constante. De noche no se ve nada y puede terminar en una tragedia”, relató uno de los vecinos, preocupado por la falta de señalización adecuada.

Otra frentista advirtió sobre el riesgo para los más chicos: “Acá pasan nenes todo el tiempo, van a la escuela o juegan en la calle. Si alguien se cae, no sé cómo termina. Es muy profundo”.

Según indicaron, el pozo lleva más de tres años en esas condiciones, sin que se haya concretado una solución definitiva. “Ya hicimos reclamos, pero nadie vino a arreglarlo. Por eso hicimos a ‘Lulú’, para que al menos la gente lo vea y no se caiga”, explicaron.

Mientras tanto, el improvisado “espantapájaros” se convirtió en un símbolo del reclamo vecinal, pero también en una advertencia clara: el riesgo sigue latente y la preocupación crece ante la posibilidad de que ocurra un accidente grave.