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Argentina vs Mauritania, la Scaloneta ya tiene nuevo rival confirmado en la Bombonera

Argentina vs Mauritania, la Scaloneta ya tiene nuevo rival confirmado en la Bombonera

Lucho Castañares

20 de Marzo de 2026 | 14:40

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La Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. Caída la Finalissima por conflictos bélicos en Medio Oriente, los directivos de la AFA trabajaron a contrarreloj para cerrar compromisos amistosos, y ya se confirmó el primero de dos para esta fecha FIFA de marzo.  

El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Albiceleste se medirá ante Mauritania, desde las 20:15. El seleccionado africano tiene su territorio entre Marruecos y Argelia, al noroeste de África y desde lo deportivo no es la mejor medida para los dirigidos por Scaloni.  

Mauritania, actualmente ocupa la posición 115º en el actual ranking FIFA. A lo largo del 2025 disputó 15 partidos y tan solo consiguió 3 triunfos, acompañados de 6 derrotas y 6 empates. Con respecto a largo venta de entradas, este sábado se comunicará el valor de las mismas, que se pondrán a la venta a partir del próximo lunes.

 

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