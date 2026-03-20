Argentina vs Mauritania, la Scaloneta ya tiene nuevo rival confirmado en la Bombonera

La Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. Caída la Finalissima por conflictos bélicos en Medio Oriente, los directivos de la AFA trabajaron a contrarreloj para cerrar compromisos amistosos, y ya se confirmó el primero de dos para esta fecha FIFA de marzo.

El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Albiceleste se medirá ante Mauritania, desde las 20:15. El seleccionado africano tiene su territorio entre Marruecos y Argelia, al noroeste de África y desde lo deportivo no es la mejor medida para los dirigidos por Scaloni.

Mauritania, actualmente ocupa la posición 115º en el actual ranking FIFA. A lo largo del 2025 disputó 15 partidos y tan solo consiguió 3 triunfos, acompañados de 6 derrotas y 6 empates. Con respecto a largo venta de entradas, este sábado se comunicará el valor de las mismas, que se pondrán a la venta a partir del próximo lunes.