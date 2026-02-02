Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad

Fecunda en chicanas y disputas de toda índole, la red social X fue el ring virtual el que durante el fin de semana se cruzaron la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? El proyecto del gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, una iniciativa que tiene entre sus principales defensoras a la exministra de Seguridad.

La pelea entre Bullrich y Alonso comenzó el viernes y se extendió hasta ayer. Todo empezó cuando la senadora salió a cuestionar una publicación del gobernador, Axel Kicillof, destacando un artículo en el que Alonso se refiere a la baja de la edad de imputabilidad como “un debate para la grieta que no resuelve el problema”.

En el texto, el ministro bonaerense advierte que “la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”, pero insiste en que “poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada”.

En esa línea, Kicillof ratificó: “Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.

Haciéndose eco del mensaje del Gobernador, Bullrich criticó: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes” y apuntó: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”, para finalmente desafiar: “Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.

“Lo digo claro: la Ley Penal Juvenil también es una cuestión de edad”

Patricia Bullrich Senadora de La Libertad Avanza

El sábado, Alonso retrucó dirigiéndose a Bullrich: “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y remarcó: “La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”.

El funcionario provincial hizo mención luego a la posición de la Iglesia, que días atrás rechazó bajar la edad de imputabilidad y reclamó “transformaciones profundas”.

“Es mucho más complejo que reducir todo a una cuestión de edad”

Javier Alonso Ministro de Seguridad PBA

En sintonía, Alonso coincidió en que la problemática “se aborda, como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo”.

En una línea siguiente, le envió una chicana a la legisladora libertaria y le pidió que “recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia”, para rematar: “Menos circo, menos oportunismo, señora @PatoBullrich”.

El cruce sumó ayer un nuevo round, cuando Bullrich aseguró que la respuesta de Alonso le daba “un poco de gracia y mucha preocupación”, y abundó: “Porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad. Siguen más preocupados por cuidar al delincuente, tenerlo libre y contento, que por las víctimas, sus familias y los argentinos de bien”.

La exministra de Seguridad apuntó luego que “hablan de ‘planes integrales’, ‘abordajes’, ‘esfuerzos’. Puro piripipi. El conurbano es un mar de delitos. Si tienen un plan, háganlo. Trabajen. Pónganlo en marcha. Muéstrennos cómo se baja el delito de verdad. Me encantaría, honestamente”.

Y contra la opinión de la Provincia, defendió que “la Ley Penal Juvenil también es una cuestión de edad. Los asesinos de Jeremías [Monzón, el adolescente asesinado por menores en Santa Fe] están en su casa, sin consecuencias, después de torturar y matar a un pibe de 15 años. Eso es impunidad”, para concluir con un mensaje directo: “No te hagas el distraído porque en tu provincia pasa mucho de esto”.

El crimen de Jeremías es uno de los casos sobre los que se apoyó el Gobierno para acelerar el tratamiento de la reforma penal juvenil, que incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que arrancan hoy y que entre sus puntos más criticados propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Algo que ha disparado voces a favor y en contra.