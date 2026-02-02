Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
”Menos circo”, reclamó Javier Alonso, y la senadora libertaria lo acusó de estar “siempre del lado de los delincuentes”
Fecunda en chicanas y disputas de toda índole, la red social X fue el ring virtual el que durante el fin de semana se cruzaron la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? El proyecto del gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, una iniciativa que tiene entre sus principales defensoras a la exministra de Seguridad.
La pelea entre Bullrich y Alonso comenzó el viernes y se extendió hasta ayer. Todo empezó cuando la senadora salió a cuestionar una publicación del gobernador, Axel Kicillof, destacando un artículo en el que Alonso se refiere a la baja de la edad de imputabilidad como “un debate para la grieta que no resuelve el problema”.
En el texto, el ministro bonaerense advierte que “la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”, pero insiste en que “poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada”.
En esa línea, Kicillof ratificó: “Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.
Haciéndose eco del mensaje del Gobernador, Bullrich criticó: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes” y apuntó: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”, para finalmente desafiar: “Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.
“Lo digo claro: la Ley Penal Juvenil también es una cuestión de edad”
LE PUEDE INTERESAR
Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%
LE PUEDE INTERESAR
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Patricia Bullrich Senadora de La Libertad Avanza
El sábado, Alonso retrucó dirigiéndose a Bullrich: “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y remarcó: “La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”.
El funcionario provincial hizo mención luego a la posición de la Iglesia, que días atrás rechazó bajar la edad de imputabilidad y reclamó “transformaciones profundas”.
“Es mucho más complejo que reducir todo a una cuestión de edad”
Javier Alonso Ministro de Seguridad PBA
En sintonía, Alonso coincidió en que la problemática “se aborda, como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo”.
En una línea siguiente, le envió una chicana a la legisladora libertaria y le pidió que “recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia”, para rematar: “Menos circo, menos oportunismo, señora @PatoBullrich”.
El cruce sumó ayer un nuevo round, cuando Bullrich aseguró que la respuesta de Alonso le daba “un poco de gracia y mucha preocupación”, y abundó: “Porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad. Siguen más preocupados por cuidar al delincuente, tenerlo libre y contento, que por las víctimas, sus familias y los argentinos de bien”.
La exministra de Seguridad apuntó luego que “hablan de ‘planes integrales’, ‘abordajes’, ‘esfuerzos’. Puro piripipi. El conurbano es un mar de delitos. Si tienen un plan, háganlo. Trabajen. Pónganlo en marcha. Muéstrennos cómo se baja el delito de verdad. Me encantaría, honestamente”.
Y contra la opinión de la Provincia, defendió que “la Ley Penal Juvenil también es una cuestión de edad. Los asesinos de Jeremías [Monzón, el adolescente asesinado por menores en Santa Fe] están en su casa, sin consecuencias, después de torturar y matar a un pibe de 15 años. Eso es impunidad”, para concluir con un mensaje directo: “No te hagas el distraído porque en tu provincia pasa mucho de esto”.
El crimen de Jeremías es uno de los casos sobre los que se apoyó el Gobierno para acelerar el tratamiento de la reforma penal juvenil, que incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que arrancan hoy y que entre sus puntos más criticados propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Algo que ha disparado voces a favor y en contra.
Patricia Bullrich Senadora de La Libertad Avanza
Javier Alonso Ministro de Seguridad PBA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí