“Tu cumple es mi fuerza”: el posteo más emotivo de Flor Rastelli, la influencer platense en plena recuperación

Tras semanas de preocupación por su estado de salud, Florencia Rastelli Mella volvió a mostrarse en redes sociales con un mensaje cargado de emoción, esta vez en el marco del cumpleaños de su hija.

“Feliz cumple a mi razón de ser. Tu cumple, mi zanahoria para recuperarme rápido. Tenés un papá superhéroe y hoy festejamos en familia. Te amo hija, siempre juntas”, escribió la joven en una historia que conmovió a sus seguidores, donde se pudo ver el íntimo festejo familiar.

La publicación llega luego de días complejos para la influencer, quien permanece internada en la Ciudad de Buenos Aires tras protagonizar un grave accidente durante sus vacaciones en la costa atlántica.

En las últimas horas, la joven ya había reaparecido para llevar tranquilidad sobre su estado. “Acá estamos, más vivas que nunca”, expresó, destacando además el acompañamiento recibido y las cadenas de oración que se multiplicaron desde el momento del siniestro.

Según relató, el accidente se produjo en un contexto de fuertes ráfagas de viento. “Había mucho viento, se me cortó un médano y me caí”, explicó sobre la mecánica del hecho que derivó en su traslado de urgencia.

Como consecuencia, debió ser sometida a una traqueotomía, lo que afecta actualmente su voz. A pesar de ello, su evolución es favorable, aunque —según ella misma advirtió— deberá atravesar un proceso de rehabilitación prolongado.

Si bien aún permanece bajo atención médica, se espera que en los próximos días pueda recibir el alta para continuar con su recuperación en su domicilio. Mientras tanto, el festejo de su hija se convirtió en un momento de alivio y emoción en medio de un proceso que, según anticipó, todavía tiene un largo camino por delante.

Quién es Florencia Rastelli, la mujer que se accidentó en un UTV en Pinamar

Florencia Rastelli Mella es una influencer de estilo de vida, vlogs, datos y el día a día, según detalla en su cuenta @byflor.rastelli, seguida por más de 10 mil usuarios.

También tiene más de 100 mil seguidores en la cuenta de su marca @paquecoco en Instagram. Rastelli Mella se dedica al desarrollo de perfumes para marcas y se especializa en “Marketing olfativo”. Asimismo, es la creadora y directora comercial de “Paque & Cocö”, una tienda mayorista de fragancias para el hogar que tiene 12 franquicias.

En su cuenta @paquecoco, Florencia Rastelli Mella muestra su faceta como esposa y madre de dos hijos (una nena y un nene), además de promocionar las fragancias.