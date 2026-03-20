Intoxicación mortal en La Plata: clausuran la panadería denunciada por vender supuesta comida con salmonella
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Hay un caso fatal y varios testimonios que aseguran haber sufrido vómitos, diarrea y fiebre alta tras ingerir tortilla
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El caso de la muerte del hombre de La Plata tras intoxicarse por ingerir comida supuestamente contaminada con salmonella, tomó una enorme repercusión y a medida que pasan las horas se van sumando más testimonios. Tras la noticia que en exclusiva publicó el diario EL DIA este viernes en su edición impresa, este mediodía se llevó adelante un operativo en el comercio apuntado por los intoxicados, ubicado en diagonal 73 y 3, y se procedió a la clausura.
Efectivos de Control Urbano se hicieron presentes en el lugar tras los casos de público conocimiento. El personal municipal indagó a los responsables de la panadería "La Ideal" y buscó pruebas. Por el momento no hubo información oficial acerca del operativo ya que no se precisó si finalmente se radicó la denuncia o bien se actuó de oficio. Lo cierto es que tras el procedimiento los inspectores colocaron la faja roja en el frente del local y quedó cerrado.
Qué se sabe del caso mortal
Como se informó, por ahora, el caso fatal se mueve en una zona gris. Se sabe que un hombre y una mujer acababan de colocar la tortilla que habían comprado en un local gastronómico de la zona de Plaza Rocha, cerca de su domicilio y, minutos después, tras probar la comida, sintieron una fuerte descompostura y terminaron internados en el hospital San Martín debido a un cuadro que incluyó náuseas intensas y ganas de vomitar.
El cuadro del hombre, que tenía comorbilidades previas, se agravó con el correr de las horas y en la noche del miércoles, inesperadamente, murió. Más tarde se conoció que los estudios de laboratorio arrojaron la supuesta presencia de salmonella, una bacteria que puede resultar especialmente peligrosa -e incluso mortal- en personas con patologías de base. Se indicó que en este caso, la víctima padecía, entre otros, problemas coronarios, y la sospecha apunta a la tortilla y no se descarta que el huevo haya estado crudo o en mal estado. La mujer, en tanto, logró recuperarse y ya recibió el alta médica, en lo que muchos describen como un verdadero milagro.
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Es así que el dolor domina la escena y las preguntas quedan suspendidas en el aire, sin respuestas claras. Ayer inhumaron los restos del hombre fallecido, del cual EL DIA preserva sus datos, a la espera de la decisión del entorno sobre las medidas a adoptar.
La angustia y el dolor dominan por ahora la escena, pero también una fuerte indignación. Por lo pronto, este mediodía fue clausurado y avanzará la investigación sobre sus normas sanitarias y los controles bromatológicos.
Lo cierto es que tras la publicación de EL DIA, empezaron a llegar casos similares y todos apuntan al mismo local gastronómico. Como el de una lectora (que prefirió mantener su identidad en reserva ya que evalúa iniciar acciones legales), quien aseguró ser bióloga y conocer los síntomas de la Salmonella, por lo que se preocupó.
Según contó, "el martes de la semana pasada compré comida en el local de Diagonal 73 y a partir del miércoles pasé los peores 6 días de mi vida". Aseguró que levantó 39,5 grados de fiebre y que tuvo náuseas, diarrea y dolor en todo el cuerpo.
"Vivo sola y no pude levantarme de la cama porque me desperté temblando", aseguró la mujer, preocupada, y agregó: "Sé que fue la comida. Compramos dos bandejitas. Yo comí pollo con tortilla, lugar que ama la salmonella". Además dijo que "mi novio comió conmigo, pero él pidió pollo con puré, y también se descompuso a las 2 o 3 horas, pero siguió al día siguiente y fue mucho más leve". Para cerrar manifestó que recién el domingo, o sea 5 días después, se empezó a recuperar pero de todas maneras confesó que aún "sigo con dolores".
El caso de la bióloga que lo expuso en EL DIA es uno de tantos que llamaron a esta redacción para dar cuenta de situaciones de salud similares y que también compraron en el mismo local.
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