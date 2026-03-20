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Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud

AUDIO.- Esta semana el Gobierno ratificó la decisión de retirarse del organismo internacional por "profundas diferencias sobre la gestión sanitaria durante la pandemia”. La visión del Dr. Oscar Atienza, especialista en salud pública.

Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
20 de Marzo de 2026 | 10:24

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Esta semana, e Gobierno anunció que la Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida la confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y va en sintonía con la decisión del mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

En conferencia de prensa, Adorni dijo que el presidente Javier Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein a que instrumente la salida del país del organismo internacional. Al hablar sobre los argumentos que respaldan la decisión, el vocero presidencial dijo que “hay profundas diferencias sobre la gestión sanitaria durante la pandemia” de coronavirus.

Consultado al respecto, el especialista en salud pública. Dr. Oscar Atienza, no dudó en afirmar que la salida de Argentina de la OMS "es un error histórico".

En declaraciones que formuló este viernes en la radio La Redonda 100.3, el médico expresó que "seríamos el único país del mundo que va a estar fuera del organismo que, por excelencia, intercambia conocimientos médicos que hay a nivel mundial. Ni los países que están en guerra se salen de la OMS. Es un organismo que no tiene nada que ver con los Estados, en el sentido que no les ordena acciones. Simplemente emite recomendaciones". 

En esa línea, el especialista remarzó para qué sirve la OMS. "Es un ámbito en el que dialogan todos los equipos de salud", dijo. "Tiene comités de expertos, hay intercambios de desarrollos, de tecnología, de formación de recursos humanos, casi todas las facultades de medicina del mundo tienen articulación con OMS e intercambian documentación y profesionales. Además, estandarizan la forma de medir la tasa de mortalidad infantil o materna, por ejemplo. Hay equipos de expertos para intervenir en casos puntuales de brotes de enfermedad... es decir que es un espacio de diálogo entre especialistas en la salud que Argentina perdería. Y perderlo significaría retroceder décadas".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

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