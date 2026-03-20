Luego de conocerse el Sorteo de los equipos que integrarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, este vienes se conoció el fixture confirmado y Estudiantes de La Plata conoce el calendario completo de sus partidos.

El Pincha será uno de los grandes protagonistas del Grupo A junto a Flamengo, Independiente Medellín (DIM) y Cusco FC, tendrá un arranque exigente, con viajes y duelos de alto voltaje.

Con partidos distribuidos entre abril y mayo, Estudiantes buscará avanzar a los octavos de final en un certamen que, una vez más, promete alto nivel y cruces determinantes desde el arranque.

📅 Los partidos de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026

Miércoles 8 de abril – 21:00: vs Independiente Medellín (Colombia) – visitante

Martes 14 de abril – 19:00: vs Cusco (Perú) – local

Miércoles 29 de abril – 21:30: vs Flamengo (Brasil) – local

Miércoles 6 de mayo – 17:00: vs Cusco (Perú) – visitante

Miércoles 20 de mayo – 21:30: vs Flamengo (Brasil) – visitante

Martes 26 de mayo – 21:30: vs Independiente Medellín (Colombia) – local