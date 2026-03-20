Robó una camioneta, la abandonó y se fugó en silla de ruedas simulando ser "paralitico"

Un hecho llamativo se registró en Berisso, donde un hombre fue detenido acusado de robar una camioneta y escapar simulando ser una persona con discapacidad motriz.

El episodio ocurrió en la zona de calles 15 y 161, cuando la víctima denunció el hurto de su Fiat Strada roja, que había dejado estacionada en la vía pública. A partir de ese momento, la Policía desplegó un operativo cerrojo para dar con el vehículo.

Minutos más tarde, el rodado fue localizado en la intersección de 7 y 129. En el lugar, un testigo aseguró que la camioneta había sido abandonada por un hombre que se movilizaba en silla de ruedas, quien escapó rápidamente hacia la avenida 60.

Con esa descripción, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en la zona de 60 y 129, donde fue finalmente aprehendido. Según indicaron fuentes policiales, el hombre utilizaba la silla de ruedas para simular una discapacidad y evitar levantar sospechas.

El detenido, de 47 años, quedó a disposición de la UFI N°6, que interviene en la causa caratulada como “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”. Mientras tanto, la camioneta fue recuperada y restituida a su propietario.