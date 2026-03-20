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De La Plata al Gran Buenos Aires: Óptica VEO alcanza las cinco sedes y se consolida como la mayor red de la Región

ESPACIO PATROCINADO.- A siete años de su fundación, la cadena liderada por Diego Poli inauguró un nuevo local en Castelar. Con esta apertura, la firma con más sucursales en la ciudad y la región, se proyecta hacia otras regiones, augurando un 2026 de fuerte expansión provincial

De La Plata al Gran Buenos Aires: Óptica VEO alcanza las cinco sedes y se consolida como la mayor red de la Región
20 de Marzo de 2026 | 04:00

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Óptica Veo continúa su expansión y abrió una nueva óptica en Castelar. El crecimiento sostenido y una visión clara de cercanía con sus clientes siguen marcando el camino de la marca, el pasado 26 de febrero celebró la inauguración de una nueva sede ubicada en Santa Rosa 1472, Castelar, siendo la primera bajo el formato de franquicia.

Con esta apertura, la firma alcanza su quinta óptica en siete años, consolidando un proceso que la posiciona como la mayor red de ópticas en La Plata y la región. Actualmente, la empresa cuenta con puntos de venta estratégicos en Tolosa, La Plata Centro, Gorina y Berisso, logrando una cobertura única en el sector que ahora se proyecta con fuerza hacia el Gran Buenos Aires.

Fundada por el empresario Diego Poli, Óptica Veo nació con el objetivo de transformar la experiencia tradicional del rubro óptico. "Alcanzar nuestra quinta sucursal es la confirmación de que nuestro modelo de cercanía funciona. Nacimos en La Plata para profesionalizar la atención y estar donde el vecino nos necesita; ver que hoy somos la red con más presencia en la región y que seguimos creciendo nos llena de orgullo", señaló Poli durante la inauguración.

Diego Poli, fundador de Óptica Veo

La llegada a Castelar representa un paso estratégico clave, iniciando el crecimiento con el formato de franquicia. El proyecto, desarrollado junto a la organización Somos Franquicias, permite replicar el estándar de calidad, atención y asesoramiento personalizado en cada nueva sede.

Con esta expansión, Óptica VEO reafirma su evolución: de un emprendimiento local con identidad platense a una red en crecimiento sostenido, con proyección hacia toda la provincia de Buenos Aires.

De cara a 2026, la empresa anticipa un año de fuerte desarrollo, con nuevas aperturas y el desafío de seguir ampliando su presencia sin perder el foco en la salud visual y la atención personalizada.

 

Consolidación y expansión de Óptica VEO

Con la inauguración de una nueva sede en Castelar, Optica Veo marca un hito al ser su primera sucursal bajo el formato de franquicia.

Las clave del crecimiento de VEO

Red Líder: se consolida como la mayor red de ópticas en La Plata y la región.

Ubicaciones Actuales: además de la nueva sede en el Gran Buenos Aires, cuenta con puntos estratégicos en Tolosa, La Plata Centro, Gorina y Berisso.

Modelo de Negocio: la expansión a través de franquicias se desarrolla junto a la organización Somos Franquicias, buscando replicar su estándar de calidad y atención personalizada.

Proyección Futura: Tras esta inauguración el pasado 26 de febrero, la firma proyecta un 2026 de fuerte expansión a nivel provincial.
El objetivo de la marca sigue siendo transformar la experiencia del rubro óptico mediante un modelo de cercanía y profesionalismo que nació originalmente con identidad platense.

 

 

 

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