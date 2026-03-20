La agenda de Milei en Hungría: reunión con el primer ministro Viktor Orbán y conferencia en la CPAC

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Participará de una conferencia que concentra a dirigentes conservadores
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El presidente Javier Milei arribará esta tarde a Budapest, Hungría, para participar de un foro conservador y reforzar su perfil internacional.
El jefe de Estado aceptó la invitación para ser parte de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y en ese ámbito se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán.
El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.
El arribo del mandatario a la capital húngara está previsto para las 15hs. hora de la Argentina, mientras que la actividad oficial comenzará el sábado 21 de marzo con una serie de encuentros institucionales. En ese sentido, Milei mantendrá una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.
Por la tarde, el jefe de Estado tendrá su participación central en la agenda política internacional al encabezar la intervención de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.
La jornada continuará con Milei recibiendo el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.
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Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina el mismo sábado y su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo a la mañana.
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