Gimnasia vs Atlético Tucumán | El Lobo va por la recuperación: formaciones, hora y cómo verlo online

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Desde las 21, Gimnasia visita a Atlético Tucumán en el comienzo de la decimosegunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El árbitro va a ser Andrés Gariano, el encuentro va a ser televisado por ESPN y ESPN Premiun y se puede seguir por La Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Luego del golpe como local ante Independiente Rivadavia, el Lobo quiere hacerse fuerte como visitante ante un rival en crisis y que quiere alejarse de la zona roja del campeonato. El plantel se instaló anoche en la provincia del norte, luego de un viaje que tuvo retrasos (ver aparte).
Sin dudas, fueron días difíciles para el plantel, sobre todo, porque se quedó con las manos vacías como local en la última del encuentro. Luego de un correcto primer tiempo, Gimnasia se quedó en la etapa complementaria y por desgaste, lo terminó perdiendo en la última jugada del encuentro ante el vigente campeón de la Copa Argentina.
Más allá de la bronca de los hinchas y de los tres encuentros sin ganar en el Bosque, Fernando Zaniratto le va a dar confianza a la base y solo meterá dos cambios.
El obligado será en el arco por la lesión de Julián Kadijevic. El arquero suplente sufrió una doble lesión, ya que sufrió un edema muscular en el sóleo derecho y otro en el gemelo izquierdo. Sin Nelson Insfrán con una lesión en el aductor derecho, Zaniratto deberá recurrir a Máximo Cabrera, quien actualmente es el arquero de la Reserva y va a tener su estreno en primera división. Con 19 años, va a asumir la responsabilidad de defender el arco del Lobo, en un contexto donde el equipo transita un camino irregular.
Después van a ser los mismos y más allá de que algunos nombres fueron cuestionados por los hinchas, van a seguir jugando ya que el DT va a darle confianza y una nueva posibilidad a todos.
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El que nuevamente quedó descartado es Ignacio Miramón, quien tiene un dolor en la cicatriz de un desgarro que sufrió en el aductor. El jugador apuesta a regresar después de la Fecha FIFA. Después Rodrigo Errecalde se perfila para reemplazar a Renzo Giampaoli en la defensa, en lo que sería su primera titularidad.
Enfrente llega un rival necesitado y en plena crisis, ya que arrastra cinco partidos sin ganar. Y para colmo, triunfó una sola vez en el año que fue ante Estudiantes de Río Cuarto como local.
Más allá de que cambió de técnico, Julio César Falcioni no pudo mejorar aún al equipo, ya que perdió dos de los tres partidos que dirigió. Para el choque de esta noche, no va a poder contar con los suspendidos Lautaro Godoy y Kevin Ortíz. Si bien el once no está confirmado, se estima que vuelve a la titularidad Leandro Díaz, en lugar de Carlos Abeldaño.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Clever Ferreira, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Lamendola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Gimnasia: Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Hora: 21:00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Maximiliano Macheroni
Estadio: Monumental Presidente José Fierro
Gimnasia consiguió buenos resultados en sus últimos encuentros frente a Atlético Tucumán, ya que acumula cuatro triunfos en fila, mientras que en el Monumental José Fierro, ganó los últimos dos encuentros que disputó.
El último antecedente fue por la séptima fecha del Torneo Apertura 2025, donde el mens sana triunfó 1-0 gracias al tanto de Rodrigo Castillo el 24 de febrero de ese año. Por su parte, la última caída en Tucumán fue el 7 de abril de 2024 por la fecha 13 de la Copa de la Liga, donde el Decano se quedó con el partido por 3-2.
A. Tucumán 1-0 Gimnasia (2009)
A. Tucumán 0-2 Gimnasia (2012)
A. Tucumán 1-1 Gimnasia (2012)
A. Tucumán 0-1 Gimnasia (2017)
A. Tucumán 4-1 Gimnasia (2019)
A. Tucumán 1-2 Gimnasia (2022)
A. Tucumán 2-0 Gimnasia (2022)
A. Tucumán 2-0 Gimnasia (2023)
A. Tucumán 3-2 Gimnasia (2024)
A. Tucumán 1-2 Gimnasia (2024)
A. Tucumán 0-1 Gimnasia (2025)
Máximo Cabrera va a tener su estreno a nivel profesional, tras las ausencias de Insfrán y Kadijevic
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