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La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA

ANTICIPO.- Son en la sede y en el predio de Ezeiza

La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA

Nuevos allanamientos en la AFA (Foto: Archivo EL DIA)

20 de Marzo de 2026 | 11:25

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La Justicia realizaba esta mañana nuevos allanamientos en la sede de la AFA y el predio de Ezeiza.

Según trascendió, los operativos fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay, quien tiene a cargo las causas que investiga la propiedad en Pilar que se le adjudica al tesorero Pablo Toviggino y el vínculo de la entidad con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, por el presunto manejo irregular de fondos.

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