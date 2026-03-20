La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA

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ANTICIPO.- Son en la sede y en el predio de Ezeiza
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La Justicia realizaba esta mañana nuevos allanamientos en la sede de la AFA y el predio de Ezeiza.
Según trascendió, los operativos fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay, quien tiene a cargo las causas que investiga la propiedad en Pilar que se le adjudica al tesorero Pablo Toviggino y el vínculo de la entidad con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, por el presunto manejo irregular de fondos.
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