La Justicia realiza nuevos allanamientos en la AFA

La Justicia realizaba esta mañana nuevos allanamientos en la sede de la AFA y el predio de Ezeiza.

Según trascendió, los operativos fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay, quien tiene a cargo las causas que investiga la propiedad en Pilar que se le adjudica al tesorero Pablo Toviggino y el vínculo de la entidad con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, por el presunto manejo irregular de fondos.