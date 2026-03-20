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Pronóstico del tiempo | Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta este finde: cuándo llega

Pronóstico del tiempo | Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta este finde: cuándo llega
20 de Marzo de 2026 | 06:59

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El fin de semana en La Plata asoma inestable y con tormentas a la vista, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este viernes se espera cielo nublado durante toda la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 17° grados.

Para mañana, sábado, las previsiones del organismo anticipan lluvias aisladas y tormentas por la mañana, chaparrones hacia la tarde y cielo nublado en la noche, con posibles ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas serán de 17 grados la máxima y 23 la mínima.

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El domingo las condiciones meteorológicas mejorarán, ya que se aguarda cielo ligeramente nublado, vientos leves y temperaturas que irán de los 12 grados a los 24.

El finde largo sigue con buen tiempo. Para el lunes el SMN anticipa una jornada con un termómetro que oscilará entre los 16 grados y los 20 grados, con cielo mayormente nublado a la mañana pero algo nublado por la tarde. Mientras que el martes se adelanta cielo ligeramente nublado con una máxima que alcanzará los 22 grados.
 

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