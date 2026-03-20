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Tragedia en Ruta 2: un hombre murió tras ser embestido por un camión

Tragedia en Ruta 2: un hombre murió tras ser embestido por un camión
20 de Marzo de 2026 | 11:45

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Otro trágico accidente se registró este viernes a la madrugada en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, en sentido ascendente hacia la Costa Atlántica, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión.

Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el hecho ocurrió en jurisdicción vial del Destacamento de la localidad de Gómez partido de Brandsen, donde personal que se hizo presente en el lugar constató la colisión de un vehículo Mercedes Benz modelo 1634, conducido por un hombre de 46 años, quien resultó ileso.

Por causas que aún se intentan establecer, el camión embistió a un masculino cuya identidad no pudo ser determinada en el lugar (NN), quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Minutos después, una ambulancia de AUBASA arribó a la escena y la médica a cargo confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

En tanto, efectivos policiales llevaron adelante tareas de balizamiento para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado, con una de las vías lentas obstruida. Además, se aguardaba la llegada de peritos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la justicia para determinar las circunstancias del hecho.

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