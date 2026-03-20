Sesión especial de homenajes en la exsede de la Comisaría Quinta

El Concejo Deliberante platense llevará a cabo hoy una sesión especial en la que se propone declarar Patrimonio Cultural Viviente a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Será en el marco de la conmemoración por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

En ese contexto, el cuerpo que preside el peronista Marcelo Galland, también tiene previsto declarar Visitante Ilustre al reconocido jurista español Baltazar Garzón, entre otras figuras destacadas por su trayectoria en el compromiso con los derechos humanos.

Por ordenanza, todos los años el Concejo Deliberante local conmemora el 24 de Marzo con una sesión especial de homenajes a detenidos desaparecidos de la última dictadura, trasladando el recinto a la exsede de la Comisaría Quinta de nuestra ciudad, en Diagonal 74, entre 23 y 24.