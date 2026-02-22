Artemis II: ¿arranca o no arranca?

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
Tras nuevas fallas técnicas, la NASA volvió a abortar la misión que llevará a la Luna un satélite desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y descartó que el lanzamiento se concrete el 6 de marzo, como estaba previsto tras la reprogramación.
El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó ayer que el lanzamiento de la misión Artemis 2 se realice en fecha, debido a problemas técnicos con el cohete diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
El problema obligó a la NASA a devolver la nave al edificio de ensamblaje, “lo que descartará la ventana de lanzamiento prevista para marzo”, explicó en X.
El problema se detectó durante la noche, cuando el equipo técnico advirtió una anomalía en el flujo de helio en una de las etapas del cohete.
Según explicó el director de la agencia espacial, esta situación obliga a reprogramar el cronograma de las próximas semanas y deja sin efecto la fecha de lanzamiento prevista inicialmente.
