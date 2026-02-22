Datos de la semana que alientan a pensar en el crédito hipotecario

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la última semana, el escenario inmobiliario quedó marcado por una competencia agresiva entre bancos. Lo que los especialistas ya denominan como la “guerra de las tasas” podría marcar un punto de inflexión: ante la caída del stock de unidades disponibles, los bancos empiezan a recortar sus márgenes para captar a una demanda que, tras años de postergación, muestra interés en volcar ahorros al ladrillo.
La novedad más disruptiva de los últimos siete días reside en la decisión de bancos públicos y privados de perforar el piso de las tasas reales. Mientras que al inicio del ciclo de reactivación las líneas se situaban en UVA + 8% o 9%, hoy la competencia se libra en el terreno del UVA + 4,5% a 5,5% para clientes con cuenta sueldo. Esta reducción del costo financiero no es menor: para un crédito promedio, representa una disminución de casi el 15% en el valor de la cuota inicial, permitiendo que más familias califiquen según sus niveles de ingresos actuales.
La carrera por la cuota más baja responde a un cambio de estrategia en el sistema financiero en dirección a reforzar el crédito hipotecario de largo plazo. El objetivo de “anclar” a clientes con préstamos a 20 o 30 años genera que, solo en la última semana, las consultas en sucursales para pre-calificación crediticia aumentaran un 25% respecto al promedio de enero.
Sin embargo, esta facilidad de acceso genera un efecto colateral en las calles: la presión sobre el stock de viviendas usadas. Según informes de especialistas en el mercado nacional, la cantidad de departamentos de dos y tres ambientes publicados ya muestra una caída. Se habla de un “efecto aspiradora” del crédito hipotecario que retira unidades bien tasadas en cuestión de días, lo que provoca una revalorización de los activos que promedia el 12% interanual, según un análisis del mercado en el área metropolitana
Ante la escasez de entrega inmediata, los bancos responden con una nueva herramienta: la financiación para la compra de unidades desde el pozo. Esta modalidad, que hasta hace poco era estrictamente privada entre desarrollador y comprador, ahora cuenta con el respaldo de entidades que permiten hipotecar el derecho de construcción. La opción, aprobada el año pasado, ahora empieza a aparecer en las conversaciones en algunos bancos. Hay cautela, pero esperanza también.
Esto permite que el sueño de la casa propia no dependa exclusivamente de encontrar una vivienda ya construida, sino que habilita a planificar el ingreso en proyectos que se entregarán en un plazo de 18 a 24 meses.
LE PUEDE INTERESAR
Artemis II: ¿arranca o no arranca?
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: baile y ajedrez
El mercado transita hoy un momento de “ventana de oportunidad”. La baja en las tasas compensa, por ahora, el aumento en el precio de las propiedades en dólares. No obstante, los analistas advierten que esta paridad es frágil.
La tendencia de la última semana sugiere que la guerra de tasas podría haber alcanzado su piso técnico, y que de aquí en adelante, el factor determinante para el acceso a la vivienda no será el costo del dinero, sino la velocidad para detectar oportunidades en un mercado con cada vez menos oferta disponible.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí