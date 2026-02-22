Ladrones lo encañonaron y le vaciaron la camioneta

Un repartidor fue asaltado a plena luz del día en Melchor Romero mientras realizaba entregas a domicilio. El hecho ocurrió cerca de las 17 en calle 46 entre 155 y 158, cuando el trabajador se encontraba detenido con su utilitario descargando envíos.

Según la denuncia, fue sorprendido por al menos cuatro personas que se movilizaban en dos motos. Uno de los sospechosos descendió, se colocó junto a la puerta del conductor y, tras exhibir un arma de fuego, le exigió el dinero. Bajo amenaza, la víctima entregó dinero en efectivo. Además, le sustrajeron el celular y varios paquetes que llevaba para distribuir.

Tras concretar el robo, los implicados escaparon por la misma arteria sin dejar rastro alguno. Cabe mencionar que pese a la gravedad del hecho, por fortuna el empleado no sufrió lesiones.

Voceros del caso indicaron que la investigación quedó ahora en manos de la Justicia para intentar identificar a los responsables.